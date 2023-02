„Arbeit – ohne sie geht’s nicht! Mit ihr aber auch nicht!“ lau­tet der Titel eines Semi­nars, zu dem das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg am 01.03.2023 um 18:30 Uhr in ihre Räum­lich­kei­ten in der Lud­wig­str. 25, Bam­berg einlädt.

Der Refe­rent, Dr. Man­fred Böhm, Diplom­theo­lo­ge und Lei­ter der Betriebs­seel­sor­ge im Erz­bis­tum Bam­berg greift damit ein The­ma, dass vie­le Men­schen täg­lich beschäf­tigt: Arbeit kann auf der einen Sei­te sehr nerv­tö­tend, ermü­dend und bela­stend sein. Auf der ande­ren Sei­te bie­tet sie Mög­lich­kei­ten, die Welt zu gestal­ten und krea­tiv zu sein. „Arbeit kann und muss gestal­tet wer­den“, so der Refe­rent. In sei­nem Semi­nar erklärt, wie das gesche­hen kann.

Begrenz­te Platz­zahl, um Anmel­dung wird gebe­ten unter: www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen