VCE nach erster Sai­son­nie­der­la­ge aus­wärts in Regens­burg gefordert

Nur eine Woche nach der schmerz­haf­ten Heim­nie­der­la­ge gegen den TSV Gra­fing ist der VC Elt­mann am kom­men­den Wochen­en­de bereits schon wie­der aus­wärts in Regens­burg gefor­dert, wo man gegen die form­star­ken Donau Vol­leys zurück in die Erfolgs­spur fin­den möch­te. „Wir haben uns das Spiel gegen Gra­fing noch­mal genau ange­schaut und sach­lich ana­ly­siert. Gra­fing hat das echt stark gemacht aber wir wis­sen, dass wir uns die Nie­der­la­ge auch selbst zuzu­schrei­ben haben. Gegen Regens­burg gilt es nun, sich wie­der auf die eige­nen Stär­ken zu kon­zen­trie­ren und da wei­ter­zu­ma­chen, wo wir vor der Nie­der­la­ge auf­ge­hört haben.“, zeigt sich Coach Kranz am Mon­tag­abend selbstkritisch.

Zum Rück­run­den­auf­takt der Play­offs erwar­tet den VC Elt­mann in Regens­burg eine erfah­re­ne und spiel­star­ke Mann­schaft, die am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de aus­wärts in Markt­red­witz ein sport­li­ches Aus­ru­fe­zei­chen set­zen konn­te und die Gast­ge­ber mit 3:1 aus der eige­nen Hal­le feg­te. Nicht nur das Ergeb­nis bei den sonst so heim­star­ken Ober­fran­ken, son­dern auch die Erfah­run­gen aus dem Hin­spiel haben gezeigt, dass mit den Donau Vol­leys zu rech­nen ist und die Ober­pfäl­zer immer für eine Über­ra­schung gut sind. „Wir haben uns bereits im Hin­spiel sehr schwer­ge­tan und muss­ten uns die drei Punk­te hart erkämp­fen. Aus­wärts wird es bestimmt nicht ein­fa­cher und wir müs­sen die Woche im Trai­ning alles dar­an­set­zen, uns ent­spre­chend auf den Geg­ner vor­zu­be­rei­ten. Weni­ger unnö­ti­ge Feh­ler und eine geschlos­se­ne Mann­schafts­lei­stung sind die ent­schei­den­den Fak­to­ren, auf die es am Sams­tag ankom­men wird.“, beschreibt VCE-Vete­ran Mar­ko Knau­er die Aus­gangs­la­ge für das Auswärtsspiel.

Mit die­ser Aus­sa­ge blickt der Rou­ti­nier noch­mal zurück auf das Hin­spiel und hat dabei auch nicht ver­ges­sen, dass das Spiel sehr lan­ge auf der Kip­pe stand und man sich nicht zuletzt auch beim sehr fai­ren Auf­tre­ten der Regens­bur­ger bedan­ken durf­te. „Rich­tig – da gab es die­se eine Sze­ne, in der ein Spie­ler der Regens­bur­ger eine Berüh­rung zuge­ge­ben hat­te, die der Schieds­rich­ter so gar nicht wahr­ge­nom­men hat­te. Ich glau­be, es war die Num­mer 12, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wie auch immer – nach die­ser Akti­on ist das Spiel etwas gekippt und wir konn­ten uns den ent­schei­den­den Vor­sprung erar­bei­ten. Das heißt aber natür­lich nicht, dass wir vor­ha­ben den Regens­bur­gern jetzt ein Gast­ge­schenk zu machen.“, schmun­zelt der sym­pa­thi­sche Mit­tel­blocker wei­ter als er nach dem Mon­tags­trai­ning mit ver­sam­mel­ter Mann­schaft anstößt und das Team dabei auf die kom­men­de Auf­ga­be einschwört.

Beim Blick auf die Tabel­le zeigt sich, dass der VC Elt­mann die Mei­ster­schaft und den damit ver­bun­de­nen Auf­stieg in die Zwei­te Bun­des­li­ga nach wie vor selbst in der eige­nen Hand hat. Auch wenn der Vor­sprung an der Tabel­len­spit­ze etwas geschrumpft ist, kann man mit zwei Sie­gen in den kom­men­den Spie­len alles klar machen und einem End­spiel in Gra­fing aus dem Weg gehen. „Wir wol­len es nur ungern auf ein ent­schei­den­des Spiel in Gra­fing ankom­men las­sen und die bei­den kom­men­den Spie­le unbe­dingt gewin­nen. Das wird jetzt ein rich­tungs­wei­sen­des Spiel. Wenn wir unse­re PS auf die Stra­ße brin­gen und unser Poten­ti­al abru­fen, bin ich mir sicher, dass wir auch in Regens­burg punk­ten wer­den. Eine Nie­der­la­ge vor der zwei­wö­chi­gen Pau­se gilt es auf alle Fäl­le zu ver­mei­den, damit wir auch mit einem guten Gefühl in die näch­sten Wochen gehen kön­nen.“, ergänzt Mana­ger Wer­ner und unter­streicht dabei noch­mals die enor­me Bedeu­tung der kom­men­den Partie.

Ange­pfif­fen wird das Spiel zwi­schen den Donau Vol­leys Regens­burg und dem VC Elt­mann am kom­men­den Sams­tag um 19:30 Uhr unter der Lei­tung Unpar­tei­ischen Ste­fan Simon und Emi­li­ja Ivic in der Sport­hal­le der Cler­mont-Fer­rand-Schu­le. Ob es für die Zuschau­er zuhau­se auch zu die­sem Duell einen Live­stream geben wird, wird in den kom­men­den Tagen auf den Social-Media-Platt­for­men des VC Elt­mann bekannt gege­ben werden.