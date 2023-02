Eil­mel­dung: Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be sucht dich ab 1. März!

Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be sucht Jugend­li­che, die von März bis Sep­tem­ber ein Frei­wil­li­ges Öko­lo­gi­sches Jahr in der Lias-Gru­be absol­vie­ren möch­ten. Wenn du eine abwechs­lungs­rei­che Tätig­keit in einem guten Team und einer wun­der­schö­nen Ein­satz­stel­le suchst, dann zöge­re nicht und bewer­be dich jetzt auf der Web­sei­te der Evan­ge­li­schen Jugend in Bay­ern www​.ejb​.de.

Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be in Unter­stür­mig bei Eggols­heim im Land­kreis Forch­heim ist eine Infor­ma­ti­ons- und Bil­dungs­stät­te für regio­na­le Umwelt­bil­dung und Nach­hal­tig­keit. Die Ein­satz­be­rei­che der Frei­wil­li­gen in der Umwelt­sta­ti­on beinhal­ten die Pla­nung und Durch­füh­rung von umwelt­päd­ago­gi­schen Ver­an­stal­tun­gen wie z.B. Kin­der­ge­burts­ta­gen, Feri­en­pro­gram­men, die Unter­stüt­zung der Mit­ar­bei­ter bei der der Gelän­de­pfle­ge, der Haus­wirt­schaft und dem Über­nach­tungs­be­trieb. Auch für Wei­ter­bil­dung im öko­lo­gi­schen und sozia­len Bereich ist gesorgt: Bei Semi­na­ren wäh­rend des Jah­res tau­schen sich FÖJ-Teil­neh­mer ver­schie­de­ner Ein­rich­tun­gen unter­ein­an­der aus und infor­mie­ren sich über öko­lo­gi­sche und nach­hal­ti­ge Themen.

Hast du Interesse?

Dann bewer­be dich über die Web­sei­te der Evan­ge­li­schen Jugend in Bay­ern www​.ejb​.de. Fra­gen zum FÖJ beant­wor­ten die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Lias-Gru­be auch tele­fo­nisch unter 09545/950399 oder per E‑Mail unter info@​umweltstation-​liasgrube.​de.

Kon­takt:

Ulri­ke Schaefer

Lei­tung und Geschäftsführung

Zur Lias­gru­be 1, 91330 Eggolsheim

Tel. 09545 950399

Mobil 0177 6597502

Fax 09545 4455360

E‑Mail u.​schaefer@​umweltstation-​liasgrube.​de

www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de