Am 9. und 10. Febru­ar 2023 ist der petri­markt in der Innenstadt

Tra­di­tio­nell star­tet die Jahr­markt­sai­son in Coburg mit dem Petri­markt. Am 9. Und 10. Febru­ar 2023 kom­men wie­der die ver­schie­den­sten Markthändler*innen auf den Markt­platz und in die angren­zen­de Spi­tal­gas­se. Dabei haben sie ihre unter­schied­lich­sten Waren. Es sind wie­der bekann­te aber auch neue Markt­stän­de ange­mel­det. So wer­den die Marktbesucher*innen auf ein brei­tes Sor­ti­ment von Haus­halts­wa­ren über Beklei­dung, Taschen und Gar­die­nen bis hin zu Edel­brän­den treffen.

Auch für eine gute Aus­wahl an Spei­sen ist gesorgt. Zu der ori­gi­nal Cobur­ger Brat­wurst wer­den Fisch, Galet­tes und vega­nen Spei­sen das Ange­bot berei­chern. Da es noch immer kalt sein kann, wird sich die eine oder der ande­re über den Glüh­wein freu­en, den es eben­falls auf dem Markt­platz gibt.

Die Gemüsemarkthändler*innen mit ihrem regio­na­len und jah­res­zeit­li­chen Ange­bot fin­den Sie am Frei­tag, 10. Febru­ar auf ihren gewohn­ten Standort.