PLU­TA-Anwalt Roe­ger ist vor­läu­fi­ger Insol­venz­ver­wal­ter der SIN­GER INGE­NIEUR CON­SULT GmbH Das Amts­ge­richt Bay­reuth hat am 1. Febru­ar 2023 die vorläufige…

Bay­reu­ther Bogen­schüt­zen blei­ben erst­klas­sig

Die erste Mann­schaft der BTS sichert am Ende sou­ve­rän den Klas­sen­er­halt in der Bun­des­li­ga Bay­reuth bleibt auch in der kommenden…