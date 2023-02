Spen­den­auf­ruf für Erd­be­ben­hil­fe Tür­kei und Syrien

Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik hat in einem Schrei­ben sei­nem Amts­kol­le­gen in Beşik­taş, Riza Akpo­lat, bereits sein tie­fes Bedau­ern über das furcht­ba­re Erd­be­ben über­mit­telt. Hil­fe aus der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land ist bereits unter­wegs in die Tür­kei, unter ande­rem unter­stützt eine Ein­heit der Bun­des­an­stalt Tech­ni­sches Hilfs­werk (THW) im Erd­be­ben­ge­biet. Wie über­all in Deutsch­land sam­meln auch die tür­ki­schen Ver­ei­ne in Erlan­gen und vie­le tür­kisch­stäm­mi­ge Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger Hilfs­gü­ter und Spen­den und unter­stüt­zen Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge im Erd­be­ben­ge­biet. Nach Schät­zun­gen der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO) sind im Grenz­ge­biet Tür­kei-Syri­en 23 Mil­lio­nen Men­schen betroffen.

Erlan­gens Ober­bür­ger­mei­ster ruft gemein­sam mit dem Tür­kisch-Deut­schen Soli­da­ri­täts­ver­ein, dem Tür­ki­schen Kul­tur­ver­ein, der Tür­kisch-Isla­mi­schen Gemein­de, dem Städ­te­part­ner­schafts­ver­ein Erlan­gen-Bes­ik­tas ERBES e. V., der Tür­ki­schen Gemein­de in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg und dem städ­ti­schen Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rat die Erlan­ger Bevöl­ke­rung zu Spen­den auf.

Im Namen von 23 deut­schen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen rufen das „Bünd­nis Ent­wick­lung hilft“ und „Akti­on Deutsch­land Hilft“ gemein­sam zu Spen­den auf: Kon­to DE 53 200 400 600 200 400 600, Stich­wort: ARD Erd­be­ben Tür­kei und Syri­en (Inter­net https://​www​.akti​on​-deutsch​land​-hilft​.de/​d​e​/​s​p​e​n​d​e​n​-​u​n​d​-​h​e​l​f​e​n​/​m​e​d​i​e​n​p​a​r​t​n​e​r​-​h​e​l​f​e​n​/​m​e​d​i​e​n​p​a​r​t​n​e​r​/​a​rd/). Wei­te­re Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen haben sich zum Akti­ons­bünd­nis Kata­stro­phen­hil­fe zusam­men­ge­schlos­sen: Kon­to DE65 100 400 600 100 400 600, Stich­wort: ZDF Erd­be­ben Tür­kei Syrien.

Auf­grund unse­rer Städ­te­part­ner­schaft Erlan­gen-Beşik­taş bestehen lang­jäh­ri­ge Kon­tak­te zur tür­ki­schen Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on AKUT. Sie ist seit Jah­ren im Bereich Kata­stro­phen- und Not­fall­ma­nage­ment tätig. Aktu­ell lei­stet sie huma­ni­tä­re Hil­fe im Kata­stro­phen­ge­biet. Über fol­gen­den Link sind direk­te Spen­den per Kre­dit­kar­te mög­lich: https://​akut​vak​fi​.org​.tr/​en/.

In Nürn­berg kön­nen bis Don­ners­tag, 9. Febru­ar, 19:00 Uhr an fol­gen­den Sam­mel­stel­len Hilfs­gü­ter abge­ge­ben wer­den: Mev­la­na Restau­rant (Plär­rer, Gosten­ho­fer Haupt­stra­ße 18), CAN Supermarkt/​CAN Restau­rant (Nähe XXL-Lutz, Ingol­städ­ter Stra­ße 53), Öztat Döner­pro­duk­ti­on (Sprottau­er Stra­ße 21). Benö­tigt wer­den: Baby­nah­rung, Win­deln, Kon­ser­ven, Bat­te­rien, Taschen­lam­pen und Strah­ler. Die Gegen­stän­de sol­len in Kar­tons ver­packt und beschrif­tet sein.

Die tür­ki­sche Repu­blik hat eine sie­ben­tä­gi­ge Staats­trau­er ange­ord­net. Das Gene­ral­kon­su­lat der Tür­kei in Nürn­berg legt dazu von bis Frei­tag 10. Febru­ar, jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr in sei­nen Räu­men (Regens­bur­ger Stra­ße 69) ein Kon­do­lenz­buch aus. Kon­do­lenz­schrei­ben kön­nen auch bis Frei­tag­nach­mit­tag per Mail über­mit­telt wer­den an (konsulat.​nuernberg@​mfa.​gov.​tr).

„Mobi­Dig“ will Kin­dern Digi­ta­li­sie­rung näherbringen

Es wird ein Wal auf einem Lasten­fahr­rad: Das ist das Logo einer neu­en Initia­ti­ve in Erlan­gen, die Kin­dern und Jugend­li­chen mit mobi­len Work­shops The­men rund um die Digi­ta­li­sie­rung nahe­brin­gen will. Die Stadt Erlan­gen unter­stützt das Projekt.

Die gera­de ent­ste­hen­de mobi­le Digi­tal­werk­statt, die mit ihren Work­shops Kin­der ab sechs Jah­ren über­all in der Stadt auf einem Lasten­fahr­rad besucht, heißt „Mobi­Dig“. Ent­stan­den ist die Initia­ti­ve auf Anre­gung von Nils Ahrens (Sie­mens) und dank der För­de­rung der Stadt Erlan­gen. Auch Sie­mens wird die Initia­ti­ve wei­ter unter­stüt­zen. Orga­ni­sa­ti­on, Durch­füh­rung und die Ent­wick­lung der Inhal­te über­neh­men der För­der­kreis Inge­nieur­stu­di­um e. V. sowie der Lehr­stuhl für Didak­tik der Infor­ma­tik der Friedrich-Alexander-Universität.

Der Anspruch aller Betei­lig­ten ist, nach­hal­ti­ge, nie­der­schwel­li­ge und inte­gra­ti­ve Work­shops – vom fünf­mi­nü­ti­gen Schnup­per­kurs bis zu tie­fer­ge­hen­den 90 Minu­ten-Ter­mi­nen anzu­bie­ten. Das „MobiDig“-Team möch­te allen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern digi­ta­le Kom­pe­ten­zen spie­le­risch erleb­bar machen und so ein Ver­ständ­nis für digi­ta­le Tech­nik schaffen.

Der erste Work­shop wird im Früh­jahr statt­fin­den. Ter­mi­ne, für die in der Regel kei­ne Vor­anmel­dung erfor­der­lich ist, wer­den zeit­nah bekanntgegeben.

Mobi­li­täts­ma­nage­ment für Neubürger

Zur För­de­rung einer umwelt­ver­träg­li­chen Mobi­li­tät führt die Stadt Erlan­gen ein Mobi­li­täts­ma­nage­ment für Neu­bür­ge­rin­nen und Neu­bür­ger in Form einer Mobi­li­täts­map­pe in Ver­bin­dung mit einem Dia­log­mar­ke­ting ein. Die Zuge­zo­ge­nen sind nicht nur eine gro­ße Ziel­grup­pe (Erlan­gen: 9.992 Neu­bür­ger im Jahr 2021), son­dern müs­sen durch den Umzug nach Erlan­gen auch ihre Mobi­li­täts­ab­läu­fe umstel­len. Wie Bei­spie­le aus ande­ren Städ­ten zei­gen, kann hier­bei durch geziel­te Infor­ma­ti­on und Bera­tung zum Mobi­li­täts­an­ge­bot das indi­vi­du­el­le Ver­hal­ten nach­hal­tig beein­flusst wer­den. Dar­über infor­mier­te jetzt das feder­füh­ren­de Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadtverwaltung.

Jeder neue Haus­halt, der sich seit Novem­ber 2022 in Erlan­gen als Wohn­sitz ange­mel­det hat, erhält eine Mobi­li­täts­map­pe, die über die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten im Stadt­ge­biet infor­miert. Neben umfas­sen­dem Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al und „Incen­ti­ves“ wird auch ein ÖPNV-Schnup­per-Ticket ange­bo­ten, um den Umwelt­ver­bund zu för­dern. Dies soll die Neu­bür­ger dazu moti­vie­ren, kli­ma­freund­lich unter­wegs zu sein.

Ange­bo­ten wird für den ÖPNV eine MobiCard der Tarif­zo­ne C (Stadt­ge­biet) für ins­ge­samt 28 Tage. Zusätz­lich gibt es Gut­schei­ne für Car­sha­ring und E‑S­coo­ter-Sha­ring, die von dem jewei­li­gen Anbie­ter zur Ver­fü­gung gestellt werden.

Alle Berech­tig­ten erhal­ten das Ange­bot auto­ma­tisch, der Ver­sand hat die­ser Tage begon­nen. Das Ange­bot wird durch ein Dia­log­mar­ke­ting beglei­tet, dass im Auf­trag der Stadt­ver­wal­tung durch den Dienst­lei­ster O.Phon durch­ge­führt wird. Die neu­en Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen sich somit indi­vi­du­ell bera­ten las­sen. „Somit kann den Hin­zu­ge­zo­ge­nen der ÖPNV und eine damit kli­ma­re­le­van­te Mobi­li­täts­art näher­ge­bracht wer­den“, sag­te Pla­nungs- und Bau­re­fe­rent Josef Weber.

The­men rund um die Mobi­li­tät in Erlan­gen gibt es online unter www.erlangen.de/mobilität.

Tech­ni­sche Fakul­tät ver­ab­schie­det Absolventen

Im Rah­men der Ver­ab­schie­dung der Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der Tech­ni­schen Fakul­tät der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät (FAU) am Frei­tag, 10. Febru­ar, wer­den auch die Master- und Bache­lor­prei­se für her­aus­ra­gen­de Abschluss­ar­bei­ten ver­lie­hen. Für die Stadt Erlan­gen folgt Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel einer Einladung.

Jah­res­emp­fang mit Ein­füh­rung der neu­en Pfarrerin

Das Deka­nat Erlan­gen und Bil­dun­gE­van­ge­lisch laden am Sams­tag, 11. Febru­ar, zum Ein­füh­rungs­got­tes­dienst von Pfar­re­rin Julia Ill­ner sowie einem Jah­res­emp­fang ein. Für die Stadt Erlan­gen heißt Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth die neue Pfar­re­rin will­kom­men. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Haus der Kir­che Kreuz+Quer (Boh­len­platz 1) statt.

Jubi­lä­ums­kon­zert der Philharmonie

Die Phil­har­mo­nie Erlan­gen fei­ert ihr 30-jäh­ri­ges Bestehen. Einem Jubi­lä­ums­kon­zert am Sams­tag, 11. Febru­ar, in der Hein­rich-Lades-Hal­le wohnt auch Kul­tur­re­fe­ren­tin Anke Stei­nert-Neu­wirth bei.

OB und Bür­ger­mei­ster bei Jah­res­emp­fang des TV 1848

Zu Gast beim Jah­res­emp­fang des Turn­ver­eins TV 1848 sind Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth am Sonn­tag, 12. Febru­ar. In der Jahn­hal­le (Jahn­stra­ße 8) spricht auch der Prä­si­dent des Baye­ri­schen Lan­des­sport­ver­bands, Jörg Ammon. Der TV 1848 fei­ert heu­er sein 175-jäh­ri­ges Bestehen.

Kin­der­fa­sching ausverkauft

Der Sim­sons Kin­der­fa­sching, der am 12. Febru­ar im Redou­ten­saal statt­fin­det, ist aus­ver­kauft. Dem­entspre­chend kön­nen auch kei­ne Tickets mehr an der Tages­kas­se erwor­ben wer­den. Dar­über infor­mier­te am Mitt­woch das ver­an­stal­ten­de Kin­der­kul­tur­bü­ro der Stadt.

Ver­wal­tung schließt vorzeitig

Die Stadt­ver­wal­tung, ein­schließ­lich des Bür­ger­amts im Erd­ge­schoss des Rat­hau­ses, hat am Faschings­diens­tag, 21. Febru­ar, für den Publi­kums­ver­kehr bereits ab 12:00 Uhr geschlos­sen. Am Mitt­woch, 22. Febru­ar, sind die Dienst­stel­len wie­der erreichbar.

Neue Gelän­der an der Syl­va­ni­a­stra­ße und der Heuwegbrücke

Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, wer­den ab Mon­tag, 13. Febru­ar, die Gelän­der an der Syl­va­ni­a­stra­ße (über Kraft­werk­stra­ße) sowie der Heu­weg­brücke (über die Reg­nitz) erneu­ert. Bei den Arbei­ten han­delt es sich um die Demon­ta­ge der zu nie­de­ren Alu­ge­län­der. Es wer­den neue, norm­ge­rech­te Stahl­ge­län­der mon­tiert. Bis Frei­tag, 24. Febru­ar, sol­len die Arbei­ten abge­schlos­sen sein.

Im Bereich Syl­va­ni­a­stra­ße wird der flie­ßen­de Ver­kehr mit­tels Vor­rang­re­ge­lung an der ein­sei­tig gesperr­ten Bau­stel­le vor­bei­ge­führt. Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer wer­den auf die ande­re Stra­ßen­sei­te geleitet.

Beim wenig befah­re­nen Wirt­schafts­weg über die Heu­weg­brücke wird eben­falls mit Vor­rang­re­ge­lung gear­bei­tet. Der gerin­ge, haupt­säch­lich land­wirt­schaft­li­che Ver­kehr teilt sich mit Fuß­gän­gern und Rad­fah­rern die ver­blei­ben­de Gegenfahrbahn.

Eine Über­sicht über wei­te­re Bau­stel­len und Sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.