Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

22-jäh­ri­ger Renault-Fah­rer ent­zieht sich Verkehrskontrolle

UNTER­SIE­MAU, LKR. COBURG. Ver­geb­lich ver­such­te am Diens­tag­abend ein 22-jäh­ri­ger Cobur­ger sich im Land­kreis einer poli­zei­li­chen Kon­trol­le zu ent­zie­hen. Der Grund für die Flucht war ein vorr­aus­ge­hen­der Kon­sum von Drogen.

Cobur­ger Poli­zi­sten woll­ten den Mann samt Fahr­zeug am Diens­tag um 20.15 Uhr in der Schloss­stra­ße einer Kon­trol­le unter­zie­hen. Der Auto­fah­rer wen­de­te jedoch als er den Strei­fen­wa­gen sah und ver­such­te über einen Feld­weg zu flüch­ten. Die Flucht gelang aller­dings nicht und die Beam­ten kon­trol­lier­ten den Fah­rer samt Fahr­zeug. Bei der Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit zeig­te die­ser dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Zudem räum­te er den Kon­sum von Can­na­bis vor der Fahrt ein.

Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an.

Die Poli­zi­sten ermit­teln wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

44-Jäh­ri­ger fährt unter Dro­gen­ein­fluss und ohne Führerschein

BAD RODACH, LKR. COBURG. Unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln und ohne Fahr­erlaub­nis war am Diens­tag­abend ein Mann aus dem Land­kreis Hild­burg­hau­sen mit sei­nem Nis­san in Bad Rodach unterwegs.

Bei der Kon­trol­le in der Cobur­ger Stra­ße fiel den Beam­ten die Dro­gen­be­ein­flus­sung des Man­nes auf. Dar­auf ange­spro­chen räum­te der Mann den Kon­sum von Amphet­amin vor Fahrt­an­tritt ein. Bei der Kon­trol­le stell­te sich zudem her­aus, dass dem 44-Jäh­ri­gen bereits seit län­ge­rem die Fahr­erlaub­nis von Sei­ten der Fahr­erlaub­nis­be­hör­de ent­zo­gen wurde.

Neben der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt erwar­tet den Fah­rer ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen der Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss und dem Fah­ren ohne Führerschein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pferd auf der Straße

Schnecken­lo­he – Der Fah­rer eines Audi befuhr am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 18.50 Uhr die Bun­des­stra­ße 303 in Fahrt­rich­tung Johan­nis­thal, als ihm plötz­lich auf sei­ner Fahr­bahn ein Pony ent­ge­gen­lief. Der PKW-Fah­rer konn­te dem Tier nicht mehr aus­wei­chen und es kam zur Kol­li­si­on. Am Fahr­zeug des Geschä­dig­ten ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 7000 Euro. Über die Schwe­re der Ver­let­zung des Ponys konn­te zum Zeit­punkt der Unfall­auf­nah­me noch kei­ne Aus­sa­ge getrof­fen wer­den. Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me stell­te sich her­aus, dass wei­te­re Pfer­de aus einem angren­zen­den Stall aus­ge­büchst waren. Wei­te­re Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich einer Ver­ant­wort­lich­keit sind erforderlich.

Holz­häcks­ler nicht geliefert

Kro­nach – Ein Geschä­dig­ter aus einem Kro­na­cher Orts­teil erwarb über eine Inter­net­platt­form einen Holz­häcks­ler und über­wies den Kauf­preis in Höhe von knapp 1000 Euro an den ver­meint­li­chen Ver­käu­fer. Aller­dings kam es bis dato zu kei­ner Lie­fe­rung der erwor­be­nen Ware. Eine Kon­takt­auf­nah­me mit dem Anbie­ter ist auch nicht mehr möglich.

Hocker kommt nicht

Mark­tro­dach – Auf die Lie­fe­rung eines Hockers, wel­chen ein Geschä­dig­te aus Zey­ern über einen Online­shop erwor­ben hat­te, war­tet die­se bis­lang noch ver­geb­lich. Obwohl die Käu­fe­rin den Kauf­preis von etwa 180 Euro an den Anbie­ter über­wie­sen hat­te, kam es bis­lang noch zu kei­ner Lie­fe­rung der Ware.

Klein­kraft­rad in deso­la­ten Zustand

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 13.30 Uhr wur­de der Fah­rer eines Klein­kraft­ra­des in Bereich des Hus­si­ten­plat­zes in Kro­nach einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass sich das Kraft­rad in einen tech­nisch deso­la­ten Zustand befand. Des wei­te­ren wur­den meh­re­re tech­ni­sche Ver­än­de­run­gen am Fahr­zeug des jun­gen Man­nes fest­ge­stellt, wel­che ver­mu­ten las­sen, dass die vor­han­de­ne Fahr­erlaub­nis nicht mehr ausreicht.

Unfall im Gegenverkehr

Küps – Am Diens­tag, gegen 08.45 Uhr befuhr die Fah­re­rin eines Sko­da die Stra­ße „Am Rat­haus“, von der B173 kom­mend in Rich­tung Orts­mit­te. Nach ersten Erkennt­nis­sen geriet die Fahr­zeug­füh­re­rin auf­grund der tief­stehen­den Son­ne auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te dort mit einer ent­ge­gen­kom­men­den Seat-Fah­re­rin. Glück­li­cher­wei­se blie­ben bei­de Unfall­be­tei­lig­te unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beträgt etwa 4000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

„Gei­ster­rad­ler“ ver­ur­sacht Unfall und verschwindet

KULM­BACH. Dun­kel geklei­det und ohne Licht ver­ur­sach­te ein soge­nann­ter „Gei­ster­rad­ler“ am Diens­tag­abend einen Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht­ver­letz­ten Per­son. Ohne sich dar­um zu küm­mern, fuhr der Mann ein­fach weiter.

Gegen 20:15 Uhr radel­te eine 38-Jäh­ri­ge auf der Har­den­berg­stra­ße vom Ein­kaufs­zen­trum „fritz“ kom­mend in Rich­tung Hal­len­bad. Die Frau fuhr auf dem dor­ti­gen Fahr­rad­strei­fen mit Helm und Licht und benutz­te die Ein­bahn­stra­ße wie vor­ge­se­hen. Kurz vor der Ein­mün­dung zur Lich­ten­fel­ser Stra­ße kam ihr plötz­lich ein Fahr­rad­fah­rer ent­ge­gen. Die­ser fuhr ohne Licht auf der lin­ken Fahr­bahn­sei­te ver­kehrt her­um in die Ein­bahn­stra­ße ein und pas­sier­te die Rad­le­rin so knapp und unver­mit­telt, dass sie vor Schreck mit dem Rei­fen den Bord­stein tou­chier­te und auf den Asphalt stürz­te. Sie zog sich dabei diver­se Prel­lun­gen zu. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, gegen den die Poli­zei Kulm­bach nun wegen des Ver­dachts der fahr­läs­si­gen Kör­per­ver­let­zung und des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort ermit­telt, setz­te sei­nen Weg fort.

Nach Anga­ben der Frau trug der Mann eine auf­fäl­li­ge Strick­müt­ze mit brei­ter Krem­pe und einem wei­ßen Streifen.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den bis­lang unbe­kann­ten Rad­fah­rer geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 bei der Poli­zei Kulm­bach zu melden.