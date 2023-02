Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Kata­ly­sa­tor aus Toyo­ta gestohlen

BAM­BERG. Im Bereich Pfi­ster­stra­ße / Nürn­ber­ger Stra­ße wur­de zwi­schen Mon­tag, 13.00 Uhr, und Diens­tag, 07.00 Uhr, aus einem dort gepark­ten blau­en Toyo­ta der Kata­ly­sa­tor gestoh­len. Hier­zu wur­de ver­mut­lich das Auto mit­tels eines Wagen­he­bers ange­ho­ben und der Kata­ly­sa­tor mit­tels eines Win­kel­schlei­fers ent­fernt. Dadurch wur­de auch die Aus­puff­an­la­ge beschä­digt, wes­halb die Poli­zei von einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro aus­geht. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Geld­bör­sen­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Diens­tag zwi­schen 13.10 Uhr und 13.20 Uhr wur­de aus einem Geschäft in der Forch­hei­mer Stra­ße eine rosa­far­be­ne Damen­geld­bör­se gestoh­len, wel­che die Geschä­dig­te für kur­ze Zeit unbe­auf­sich­tigt in einem Regal abge­legt hat­te. Dar­in befan­den sich neben einem drei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag noch ver­schie­de­ne Aus­weis­pa­pie­re und Geld­kar­ten im Gesamt­wert von etwa 200 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­den ein jun­ges Mäd­chen sowie ein Mann beim Laden­dieb­stahl in zwei ver­schie­de­nen Geschäf­ten im Stadt­ge­biet Bam­berg vom Per­so­nal ertappt. Es wur­den Nah­rungs­mit­tel und Kos­me­tik­ar­ti­kel für ins­ge­samt knapp 30 Euro gestoh­len. Das Mäd­chen wur­de in Obhut ihrer Mut­ter gegeben.

Sko­da zerkratzt

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 4000 Euro wur­de am Diens­tag zwi­schen 07.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Gön­ner­stra­ße an einem dort gepark­ten sil­ber­far­be­nen Sko­da ange­rich­tet. Ein Unbe­kann­ter hat den Pkw an drei Fahr­zeug­sei­ten mit einem spit­zen Gegen­stand zerkratzt.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh gegen 11.00 Uhr wur­de auf dem Park­platz eines Bau­mark­tes am Lau­ban­ger die rech­te Türe eines dort abge­stell­ten blau­en VW Pas­sat ange­fah­ren, so dass an dem Auto Sach­scha­den von etwa 1500 Euro ent­stan­den ist. Der geschä­dig­te Fahr­zeug­hal­ter hat glück­li­cher­wei­se den flüch­ten­den Unfall­fah­rer beob­ach­tet und hat sich das Kenn­zei­chen notiert, wes­halb die Poli­zei wegen Unfall­flucht Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men hat.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag­mit­tag kurz nach 13.00 Uhr miss­ach­te­te ein Renault-Fah­rer an der Kreu­zung Ber­li­ner Ring / Zoll­ner­stra­ße die Vor­fahrt einer Rad­fah­re­rin, die dadurch stürz­te und leicht am Bein ver­letz­te. Die jun­ge Frau muss­te zur Behand­lung ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 1100 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

THÜNG­FELD. Ein 82-Jäh­ri­ger befuhr am Diens­tag­mit­tag die Haupt­stra­ße aus Rich­tung Attels­dorf kom­mend. Die­ser kam aus unge­klär­ter Ursa­che mit sei­nen bei­den rech­ten Rei­fen auf eine Bord­stein­kan­te, sodass das Lenk­rad ver­ris­sen wur­de. Hier­bei prall­te der Mer­ce­des gegen eine Grund­stücks­mau­er und beschä­digt die­se schwer. Bei dem Unfall ver­letzt sich der Mann leicht. Die Gesamt­scha­dens­hö­he beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

UNTER­LEI­TER­BACH. Bereits am 1. Febru­ar beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen gepark­ten Pkw und flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro zu küm­mern. Der Sko­da Superb war in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, auf einem Park­platz eines Gast­ho­fes in der Schloß­stra­ße abge­stellt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Diens­tag, gegen 22.20 Uhr, ein E‑S­coo­ter-Fah­rer in der Bam­ber­ger Stra­ße. Im Rah­men der Kon­trol­le wur­de durch die Poli­zei­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab 1,68 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Des­wei­tern wur­de fest­ge­stellt, dass der 24-Jäh­ri­ge kei­ne Fahr­erlaub­nis besitzt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unfall ver­ur­sacht und geflüchtet

BAM­BERG A73. Am Diens­tag­mor­gen fuhr ein schwar­zer VW Polo bei der Anschluss­stel­le Mem­mels­dorf auf die A 73 in Rich­tung Süden auf. Er wech­selt auf den rech­ten Fahr­strei­fen, obwohl dort ein wei­ßer Opel Moc­ca fuhr. Die Fah­re­rin die­ses Autos wich nach links aus und stieß gegen einen roten Renault Twin­go der neben ihr auf dem lin­ken Fahr­strei­fen fuhr. Der VW Polo fuhr wei­ter, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 1000 Euro zu küm­mern. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510 in Ver­bin­dung zu setzen.

Böl­ler auf die Auto­bahn geworfen

GUN­DELS­HEIM A70. Mitt­woch­nacht bemerk­te ein Auto­fah­rer, dass Per­so­nen Böl­ler von einer Brücke auf die Auto­bahn A 70 bei Gun­dels­heim war­fen. Einer der Böl­ler explo­dier­te unter sei­nem Fahr­zeug. Von den hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fen konn­ten zwei Ver­däch­ti­ge vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Bei den bei­den jun­gen Män­ner im Alter von 23 und 25 Jah­ren, die aus dem Raum Bam­berg kom­men, wur­den noch nicht abge­brann­te Böl­ler und gerin­ge Men­gen Rausch­gift auf­ge­fun­den. Sie müs­sen sich nun wegen gefähr­li­chen Ein­grif­fes in den Stra­ßen­ver­kehr und Ver­stö­ßen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz und Spreng­stoff­ge­setz ver­ant­wor­ten. Ein Scha­den am Pkw des Zeu­gen ent­stand zum Glück nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Leutz­dorf. Diens­tag­nach­mit­tag fuhr ein 26-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Tief­la­der­ge­spann von Leutz­dorf in Rich­tung Göß­wein­stein. Kurz nach Leutz­dorf kam ihm ein dunk­les Auto ent­ge­gen, dass mit sei­nem Spie­gel an das Gespann kam und die­sen beschä­dig­te. Der Unbe­kann­te fuhr wei­ter, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Ver­mut­lich han­delt es sich bei dem Fahr­zeug um einen schwar­zen Ford.

Pretz­feld. Ein 53-jäh­ri­ger Mann park­te Diens­tag­früh sei­nen schwar­zen VW Golf auf einem öffent­li­chen Park­platz am Kohl­fur­ter Weg, zwi­schen den Stadt­wer­ken und dem Wies­ent­gar­ten. Als er gegen 17:30 Uhr wie­der bei sei­nem Auto ankam stell­te er fest, dass sei­ne lin­ke hin­te­re Fahr­zeug­sei­te beschä­digt war. Ver­mut­lich wur­de der VW Golf von einem ande­ren Fahr­zeug tou­chiert und hin­ter­ließ einen Scha­den von ca. 3000 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Ver­kehrs­un­fall

Wich­sen­stein. Aus unge­klär­ter Ursa­che kam am Dienst­früh ein 26-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Fiat auf der Stra­ße zwi­schen Wich­sen­stein und Hardt von der Fahr­bahn ab und fuhr nach eini­gen Metern gegen einen Baum. Der jun­ge Mann kam mit mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus nach Forch­heim und der Scha­den an sei­nem Auto beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag zwi­schen 11:50 und 12:15 Uhr park­te ein wei­ßer Klein­trans­por­ter auf dem Park­platz eines Schnell­re­stau­rants „Am hal­ben Weg“. Als der Fah­rer zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam muss­te er einen fri­schen Unfall­scha­den an der Fahr­zeug­front fest­stel­len. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat­te sich offen­sicht­lich ent­fernt, ohne sich um den Scha­den von ca. 2000.- Euro zu küm­mern. Hin­wei­se zum Flüch­ti­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Burg­kunst­adt, LKR. Lich­ten­fels. Am Diens­tag­abend, gegen 19:00 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beim rück­wärts Wen­den in der Geheim­rat-Püls-Stra­ße eine Mau­er und einen Gar­ten­zaun, sowie die Stra­ßen­la­ter­ne. . Bei dem Fahr­zeug muss es sich ver­mut­lich um einen VW Golf 3 mit Lich­ten­fel­ser Kenn­zei­chen han­deln. Split­ter der Rück­be­leuch­tung konn­ten von den ein­ge­setz­ten Beam­ten am Unfall­ort gesi­chert wer­den. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Fah­ren ohne Fahrerlaubnis

Red­witz an der Rodach, LKR. Lich­ten­fels. Am Diens­tag, gegen 16:10 Uhr wur­de ein 59-jäh­ri­ger Mann, wel­cher mit sei­nem Klein­kraft­rad in der Stra­ße Gries unter­wegs war, einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass der Mann nicht im Besitz der erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis war. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt, ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Sach­be­schä­di­gung

Lich­ten­fels. In der Zeit von Sams­tag, 31.12.2022 bis Diens­tag 31.01.2023, riss ein unbe­kann­ter Täter in der Kröß­wehr­stra­ße am dor­ti­gen Park­platz die Win­ter­ver­klei­dung des Park­au­to­ma­ten ab, brach den Münz­ein­wurf auf und warf einen Böl­ler in das Inne­re des Auto­ma­ten, wel­cher dort explo­dier­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeu­gen die zur Tat­zeit Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Ebens­feld, LKR. Bad Staf­fel­stein. Rund 200 Euro Sach­scha­den ent­stan­den bei einer Ver­kehrs­un­fall­flucht auf der Kreis­stra­ße LIF 8. Am Diens­tag­mit­tag fuhr ein 21-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw von Ebens­feld in Rich­tung Eggen­bach, hier kam ihm ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Lkw ent­ge­gen, wel­cher den lin­ken Außen­spie­gel tou­chier­te und ohne sich um den Scha­den zu küm­mern davon­fuhr. Der jun­ge Mann konn­te sich das Kenn­zei­chen des LKW notie­ren, hier sind wei­te­re Ermitt­lun­gen erforderlich.

Sach­be­schä­di­gung durch Graffiti

Burg­kunst­adt, LKR. Lich­ten­fels. In der Zeit von Sonn­tag­nacht bis Mon­tag­nacht besprüh­ten bis­lang unbe­kann­te Täter das Mau­er­werk der Regens-Wag­ner-Stif­tung im Burg­weg in nicht uner­heb­li­cher Grö­ße mit Graf­fi­ti. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeu­gen die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.