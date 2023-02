Am Diens­tag, 14. Febru­ar, um 18 Uhr, fin­det im Sozi­al­ca­fé der Stadt­mis­si­on, Sophien­stra­ße 23, wie­der der monat­li­che Offe­ne Treff Betreu­ung statt. Das Tref­fen steht allen am Betreu­ungs­recht Inter­es­sier­ten offen, also Betreue­rin­nen und Betreu­ern, Bevoll­mäch­tig­ten, Betrof­fe­nen und Ange­hö­ri­gen. Dies­mal wird zunächst Sabi­ne Bai­er­lein vom Hos­piz­ver­ein Bay­reuth über die Pati­en­ten­ver­fü­gung refe­rie­ren. Im Anschluss ist ein Gedan­ken- und Infor­ma­ti­ons­aus­tausch über die­ses und wei­te­re betreu­ungs­recht­li­che The­men mög­lich. Das Tref­fen beglei­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Betreu­ungs­ver­eins der Cari­tas und der Betreu­ungs­stel­len von Stadt und Land­kreis Bay­reuth. Eine Anmel­dung ist nicht nötig. Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen steht Eva-Maria Maue­rer von der Cari­tas, Tele­fon 0151 54045999, zur Verfügung.