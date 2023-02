„Pet­ters­son, Fin­dus & der Hahn“

Neu im Sai­son­pro­gramm der Natur­büh­ne in Treb­gast: Das tur­bu­len­te Aben­teu­er für die gan­ze Fami­lie „Pet­ters­son, Fin­dus und der Hahn“. Ein tur­bu­len­tes Aben­teu­er für die gan­ze Fami­lie von Sven Nordqvist

Die Natur­büh­ne in Treb­gast erwei­tert das Frei­licht­pro­gramm und bie­tet gro­ßen und klei­nen Besu­chern neben der Eigen­pro­duk­ti­on „Wickie und die star­ken Män­ner“ ein wei­te­res Fami­li­en­stück: Am 20. Juli, 27. Juli sowie 15. August jeweils um 15 Uhr wir­beln „Pet­ters­son, Fin­dus und der Hahn“ über die Fel­sen­büh­ne. Das tur­bu­len­te Aben­teu­er von Sven Nord­q­vist ist ein Gast­spiel­an­ge­bot der Rosen­berg Fest­spie­le. In Kro­nach wur­de das kurz­wei­li­ge Stück erfolg­reich in der letz­ten Vor­weih­nachts­zeit gespielt.

In dem rund 50 minü­ti­gen Stück ohne Pau­se für alle Thea­ter­fans ab 3 Jah­ren hat Kater Fin­dus ein rund­um zufrie­de­nes Leben auf dem Hof von Bau­er Pet­ters­son. Hüh­ner­er­schrecken ist eine sei­ner Lieb­lings­be­schäf­ti­gun­gen. Und die Hüh­ner Hen­ri­et­te und Sof­fi-Mof­fi haben auch ihren Spaß dar­an. Doch alles ändert sich, als Pet­ters­son eines Tages den Hahn Caru­so anschleppt. Plötz­lich geht alles drun­ter und drü­ber. Die bei­den Hen­nen sind von Caru­sos Ver­füh­run­gen sofort hin und weg, aber er ist ein­fach nur ner­vig. Fin­dus muss den ein­ge­bil­de­ten Gockel los wer­den! Am besten mit einer List. Doch so ein­fach lebt es sich doch nicht mit einer Lüge. Und als auch noch der Fuchs die Gegend unsi­cher macht, könn­te man jeden Ver­bün­de­ten brau­chen. Zusam­men ist man eben doch stärker…

Die Regie führt Bernd Ber­leb, der auch für die Umset­zung von „Wickie“ ver­ant­wort­lich ist. Das Kostüm­bild ist von Wolf­ram Mül­ler-Broe­der. Es spie­len: Frank End­rich, Mari­on Reg­net, Doris Stein, Hed­da Sund­by und Tho­mas Zie­gel­hö­fer. Tickets gibt es im Vor­ver­kauf unter www​.die​na​tur​bueh​ne​.de sowie an den bekann­ten Vorverkaufsstellen.