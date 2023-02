Um den Men­schen in der Ukrai­ne zu hel­fen, hat die Katho­li­sche Arbeit­neh­mer-Bewe­gung Bam­berg e.V. Spen­den gesam­melt: Ins­ge­samt kamen 8.700 Euro zusam­men, die der Ver­band der gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­ti­on „Bamberg:UA e.V. – Hil­fe für die Ukrai­ne“ zukom­men lässt.

„Wir inve­stie­ren die Spen­den in Trans­por­ter mit medi­zi­ni­scher Aus­stat­tung und schicken die­se in die Ukrai­ne. Inzwi­schen sind, dank Spen­den­gel­dern, schon 24 Kran­ken­wa­gen, ein Feu­er­wehr­au­to, 33 Eva­ku­ie­rungs­au­tos und 17 Eva­ku­ie­rungs­bus­se unter­wegs. Auch drei neue EEG-Gerä­te für die Neu­ge­bo­re­nen-Kli­ni­ken in Lwiw und Cher­ni­hiv und medi­zi­ni­sche Hilfs­gü­ter wie Kran­ken­bet­ten, Defi­bril­la­to­ren und vie­les mehr konn­ten wir mit Hil­fe der Spen­den­mit­tel schon in die Ukrai­ne lie­fern“, erklärt Oks­a­na Sol­ska, Ansprech­part­ne­rin der Initia­ti­ve, die 2017 von ukrai­ni­schen Stu­die­ren­den der Uni­ver­si­tät Bam­berg gegrün­det wur­de. Der Ver­ein hat sich auf die Fah­nen geschrie­ben, die ukrai­nisch-deut­schen Bezie­hun­gen zu för­dern und der Ukrai­ne zu hel­fen, beson­ders in der aktu­el­len Kriegssituation.

„Die Zie­le von Bamberg:UA e.V. pas­sen gut zum Ansin­nen der KAB Bam­berg: Wir sind eine Bewe­gung für sozia­le Gerech­tig­keit, wir ver­ur­tei­len huma­ni­tä­res Unrecht und unter­stüt­zen Men­schen in Not­la­gen“, betont Ingrid Schu­mann, Diö­ze­san­ver­bands­vor­sit­zen­de, bei der sym­bol­haf­ten Scheck­über­ga­be. „Wir freu­en uns sehr, dass 62 Spen­de­rin­nen und Spen­der unse­rem Auf­ruf gefolgt sind und damit der Ukrai­ne zur Sei­te stehen.“