PLU­TA-Anwalt Roe­ger ist vor­läu­fi­ger Insol­venz­ver­wal­ter der SIN­GER INGE­NIEUR CON­SULT GmbH

Das Amts­ge­richt Bay­reuth hat am 1. Febru­ar 2023 die vor­läu­fi­ge Insol­venz­ver­wal­tung über das Ver­mö­gen der SIN­GER INGE­NIEUR CON­SULT GmbH aus Bay­reuth ange­ord­net. Peter Roe­ger von der PLU­TA Rechts­an­walts GmbH wur­de zum vor­läu­fi­gen Insol­venz­ver­wal­ter bestellt. Er führt den Geschäfts­be­trieb des Inge­nieur­dienst­lei­sters zusam­men mit der Geschäfts­füh­rung fort. Alle Auf­trä­ge wer­den wie geplant ausgeführt.

Rechts­an­walt Peter Roe­ger und sein PLU­TA-Kol­le­ge Wirt­schafts­ju­rist Dino Eglin­ski sind bereits beim Unter­neh­men vor Ort. „Wir prü­fen die finan­zi­el­le Situa­ti­on des Betrie­bes sowie ver­schie­de­ne Sanie­rungs­op­tio­nen. Wir haben mit den Kun­den und Geschäfts­part­nern erste Gesprä­che geführt, die posi­tiv ver­lau­fen sind. Das sind gute Vor­aus­set­zun­gen für das wei­te­re Ver­fah­ren“, sagt der PLU­TA-Sanie­rungs­exper­te. Der Inge­nieurs­dienst­lei­ster beschäf­tigt der­zeit 68 Mit­ar­bei­ter. Zusam­men mit der Geschäfts­füh­rung hat der vor­läu­fi­ge Insol­venz­ver­wal­ter die Mit­ar­bei­ter bereits über den aktu­el­len Stand informiert.

Die Antrag­stel­lung erfolg­te auf­grund von Liqui­di­täts­schwie­rig­kei­ten, die durch Ver­schie­bun­gen bei ver­schie­de­nen Bau­pro­jek­ten und uner­war­te­ten Zah­lungs­aus­fäl­len ent­stan­den sind.

Qua­li­fi­zier­te Inge­nieurs­dienst­lei­stun­gen seit 1989

Begon­nen hat die Geschich­te der SIN­GER INGE­NIEUR CON­SULT GmbH (ehe­mals Sin­ger & Spind­ler) 1989 mit der Grün­dung eines Büros für Trag­werks­pla­nung in Bay­reuth. Heu­te erbringt die Gesell­schaft Lei­stun­gen ins­be­son­de­re in der Pla­nung, Bau­über­wa­chung und der tech­ni­schen Pro­jekt­steue­rung kom­ple­xer Bau­maß­nah­men. Die­se Pro­jek­te in den Berei­chen Trag­werks­pla­nung, des Tief- und Inge­nieur­baus, der Haus­tech­nik, der Instand­hal­tung sowie der Archi­tek­tur wer­den von den qua­li­fi­zier­ten Mit­ar­bei­tern umfas­send beglei­tet. Bau­pro­jek­te wur­den bis­her sowohl in Bay­ern, bei­spiels­wei­se in Bay­reuth, Nürn­berg, Fürth oder Coburg aber auch deutsch­land­weit, wie in Ber­lin und Kiel umgesetzt.

Der Betrieb mit Haupt­sitz in Bay­reuth ver­fügt noch über Nie­der­las­sun­gen in Bam­berg und Zwickau. Die­se Nie­der­las­sun­gen wer­den von den Nie­der­las­sungs­lei­tern eigen­ver­ant­wort­lich geführt. Die Gesamt­ver­ant­wor­tung für die SIN­GER INGE­NIEUR CON­SULT GmbH liegt in den Hän­den der Geschäfts­füh­rer Vin­zenz Sin­ger und Ben­ja­min Ste­ven Rei­che und der Pro­ku­ri­stin Doris Sintenis.

Vin­zenz Sin­ger sagt: „Die aktu­el­le Lage ist eine Her­aus­for­de­rung für unse­re Bran­che. Wir wer­den das PLU­TA-Team tat­kräf­tig unter­stüt­zen und sind zuver­sicht­lich, dass unser Betrieb geret­tet wer­den kann.“