Der HSC 2000 Coburg und Bri­an Anker­sen haben sich auf eine Ver­trags­ver­län­ge­rung um zwei wei­te­re Jah­re verständigt.

Im Jahr 2021 kam Bri­an Anker­sen vom Liga­kon­kur­ren­ten der SG BBM Bie­tig­heim und über­nahm die Chef-Trai­ner­stel­le beim HSC wäh­rend der Sai­son 21/22 vom dama­li­gen Trai­ner Alo­is Mraz. Kurz­zei­tig in aku­te Abstiegs­not gera­ten, erreich­te Anker­sen zusam­men mit sei­ner Mann­schaft und sei­nem Trai­ner­team zum Sai­son­ende Platz 11.

Mit eini­gen Neu­zu­gän­gen zur aktu­ell lau­fen­den Sai­son war die Auf­ga­be des 34-Jäh­ri­gen Coa­ches zunächst, sei­ne Mann­schaft wie­der neu zu for­mie­ren, und eine gemein­sa­me Spiel­phi­lo­so­phie nach und nach zusam­men mit den Spie­lern zu festi­gen. Zukünf­tig steht vor allem die Wei­ter­ent­wick­lung des Teams und der ein­zel­nen Akteu­re im Vor­der­grund, um sich mit einem sta­bi­len Fun­da­ment wie­der im ersten Drit­tel der 2. Liga zu behaupten.

„Ich füh­le mich in Coburg nach wie vor sehr wohl und bin glück­lich, mei­nen Ver­trag um zwei wei­te­re Jah­re zu ver­län­gern. Wir haben mit die­ser neu­en Mann­schaft einen guten Weg ein­ge­schla­gen und ich sehe nach wie vor sehr viel Poten­zi­al im Ver­ein und im Team. Natür­lich haben wir aber noch einen wei­ten Weg vor uns. Aber ich glau­be dar­an, dass jeder Ein­zel­ne sich zukünf­tig noch wei­ter­ent­wickeln wird, damit wir unse­re Zie­le errei­chen. Die Struk­tu­ren beim HSC pas­sen für mich sehr gut und ich bin froh, wei­ter­hin ein Teil davon zu sein,“ so Anker­sen über sei­ne Beweg­grün­de, auch zukünf­tig beim HSC zu bleiben.

Auch von HSC-Sei­te freut man sich auf die wei­te­re Zusam­men­ar­beit: „Bri­an ist ein jun­ger und inno­va­ti­ver Trai­ner, der ein offen­si­ves und attrak­ti­ves Spiel­sy­stem for­ciert. Wenn ich mir zuletzt die erste Halb­zeit in Eisen­ach anschaue, dann war das eine her­vor­ra­gen­de Lei­stung unse­rer Mann­schaft. Das spricht für die Qua­li­tät in unse­rem Team und für eine sehr gute Arbeit in der Vor­be­rei­tung auf die Rück­run­de. Der näch­ste gro­ße und ent­schei­den­de Schritt ist es nun, die­se Lei­stun­gen zu sta­bi­li­sie­ren und regel­mä­ßig abzu­ru­fen. Eine beson­ders posi­ti­ve Eigen­schaft von Bri­an ist auch, dass er nicht nur einen Blick für unser Bun­des­li­ga­team hat, son­dern auch regel­mä­ßig bei den Nach­wuchs­teams dabei ist. Das passt sehr gut zu unse­rer Gesamt-Phi­lo­so­phie und ist nicht selbst­ver­ständ­lich,“ sagt HSC-Geschäfts­füh­rer Jan Gorr.