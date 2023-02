„HIP­HOP meets Kita“ ist ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt von Fami­li­en­stütz­punkt Forch­heim, der Kita Ver­klä­rung Chri­sti und der 360° Tanzschule

Letz­ten Sams­tag ging in der Kita Ver­klä­rung Chri­sti die Post ab. Kin­der und Eltern tanz­ten zusam­men eine Hip­hop-Dance-Cho­reo­gra­fie. In der ersten Stun­de lern­ten die Fami­li­en mit ihren Kin­dern die Tanz­schrit­te zur Musik. Danach gab es eine Pau­se mit gesun­den Snacks, denn Tan­zen macht hung­rig. In der zwei­ten Stun­de wur­de die Cho­reo­gra­fie voll­endet und von Eltern und Kin­dern zusam­men getanzt. Das gemein­sa­me Tun stärk­te die gro­ßen und klei­nen Men­schen. Das Wir-Gefühl hat alle ange­spornt, die­se oder jene Bewe­gung noch­mal zu pro­bie­ren. Es wur­de viel gelacht und alle hat­ten Spaß. Fami­li­en­stütz­punkt, Kin­der­gar­ten und Tanz­schu­le freu­en sich bereits jetzt schon auf das näch­ste Event, wenn es wie­der heißt „let´s dance!“. Die Fami­li­en­stütz­punk­te im Land­kreis Forch­heim bie­ten ein bun­tes Pro­gramm für Fami­li­en an. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie bei Kat­ja Franz, 01520–6634202 oder fsp@​forchheim-​nord.​de, www​.bz​-mgh​.de. Sie fin­den uns auch bei Face­book und Instagram!