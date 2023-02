Die grü­nen Direkt­kan­di­die­ren­den aus Erlan­gen-Höch­stadt star­ten gut plat­ziert in die Land­tags- und Bezirkstagswahl

Gut plat­ziert sehen sich die bei­den Direkt­kan­di­die­ren­den von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen im Stimm­kreis Erlan­gen-Höch­stadt. Land­tags­di­rekt­kan­di­da­tin Dr. Moni­ka Tre­mel star­tet von Platz 9, Bezirks­tags-Direkt­kan­di­dat Man­fred Bach­may­er von Platz 12 der mit­tel­frän­ki­schen Liste von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen ins Wahl­jahr. Land­tags­di­rekt­kan­di­da­tin Dr. Moni­ka Tre­mel aus Kalch­reuth will mit dem The­ma Kin­der und Jugend im Wahl­kampf punkten.

Dr. Moni­ka Tre­mel: „Die Bedürf­nis­se der jun­gen Gene­ra­tio­nen müs­sen end­lich einen bes­se­ren Stel­len­wert in der Lan­des­po­li­tik erhal­ten. Ich set­ze mich dafür ein, das Wahl­al­ter auf 16 her­ab­zu­sen­ken. Eine Poli­tik für die jun­gen Gene­ra­tio­nen muss zur Quer­schnitts­auf­ga­be in allen Berei­chen der Lan­des­po­li­tik wer­den. Zudem braucht es drin­gend mehr The­ra­pie­plät­ze für jun­ge Men­schen in Kli­ni­ken und bei nie­der­ge­las­se­nen The­ra­peu­ten. Denn der­zeit wird sicht­bar, was die Coro­na­kri­se mit den jun­gen Leu­ten gemacht hat. Die Fol­gen von Lock­down, von Kita- und Schul­schlie­ßun­gen haben Aus­wir­kun­gen, die wir ernst neh­men und wo Poli­tik Ver­ant­wor­tung über­neh­men muss.“ Bezirks­tags­kan­di­dat Man­fred Bach­may­er aus Ecken­tal setzt sei­nen Schwer­punkt auf eine bes­se­re Betreu­ung von Men­schen mit psy­chi­schen Erkrankungen.

Man­fred Bach­may­er: „Die gute Ver­sor­gung in den Ambu­lan­zen und Kli­ni­ken des Bezirks muss durch Ange­bo­te in den Gemein­den und Städ­ten ergänzt wer­den. Als Fol­ge der Coro­na-Pan­de­mie sind zudem vie­le Men­schen auf ein wohn­ort­na­hes Ange­bot in Erlan­gen- Höch­stadt ange­wie­sen. Hier­für will ich mich stark machen.“