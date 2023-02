In einem Monat star­tet die sech­ste Aus­ga­be des Erlan­ger Genuss-Festi­vals (9. – 11. März 2023) und noch gibt es Tickets für die ver­schie­de­nen kuli­na­ri­schen Ver­an­stal­tun­gen. Einen frei­en Tisch bekom­men Gäste noch bei den Din­ner­aben­den in den sechs teil­neh­men­den Erlan­ger Restau­rants, für den Final­abend „Coo­king with fri­ends“ im Gast­haus Pol­ster gibt es noch ein Rest­kon­tin­gent. Zur kuli­na­ri­schen Rei­se durch die Erlan­ger Innen­stadt lockt wie­der die Genuss-Safari.

Am Don­ners­tag, den 23. Febru­ar 2023 endet der Ticket­ver­kauf der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen für das kuli­na­ri­sche High­light im Erlan­ger Ver­an­stal­tungs­ka­len­der. Fein­schmecker und Fein­schmecke­rin­nen soll­ten sich bis dahin ihre Tickets gesi­chert haben. Die krea­ti­ven Köp­fe haben für ihre Din­ner­aben­de ganz beson­de­re Menüs zusam­men­ge­stellt, die man sonst so auf den Spei­se­kar­ten nicht findet.

„Bei unse­rem Genuss-Festi­val dür­fen die Gäste Neu­es aus­pro­bie­ren und Gau­men­freu­den ent­decken. Unse­re sechs Restau­rants sowie die drei Gast­kö­che des gro­ßen Final­abends lie­fern über drei Tage ein wah­res gastro­no­mi­sches Feu­er­werk ab. Das soll­te man sich nicht ent­ge­hen las­sen“, emp­fiehlt Chri­sti­an Frank, Geschäfts­füh­rer des ETM. Höhe­punkt ist das Fina­le Coo­king with fri­ends, an dem die ins­ge­samt sechs Köche und Köchin­nen ein Sechs-Gän­ge Menü mit pas­sen­der Wein­be­glei­tung von regio­na­len Wein­gü­tern auf­ti­schen. Jedoch soll­ten Inter­es­sier­te auf­grund der weni­gen noch zur Ver­fü­gung ste­hen­den Rest­plät­ze schnell sein.

Eben­falls gibt es noch Kar­ten für die Genuss-Safa­ri. Hier bege­ben sich bereits mehr als 120 Safa­ri-Teil­neh­men­de auf Streif­zug durch die Erlan­ger Innen­stadt. An elf Sta­tio­nen gibt es ver­schie­de­ne Lecke­rei­en und Köst­lich­kei­ten zu ent­decken und zu pro­bie­ren. Die Gäste kön­nen von Don­ners­tag bis Sams­tag in eige­nem Tem­po tags­über die teil­neh­men­den Geschäf­te besu­chen. Als Ein­tritts­kar­te gilt das Safa­ri-Ticket, das an jeder Sta­ti­on abge­stem­pelt wird.

Infor­ma­tio­nen und Ticketverkauf

Die Tickets zur Genuss-Safa­ri, den Din­ner­aben­den und Coo­king with fri­ends gibt noch bis 23. Febru­ar 2023 in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen (Goe­the­stra­ße 21a, 91054 Erlan­gen; Mo – Fr, 9 – 17 Uhr). Mehr Infos unter www​.erlan​gen​.info/​g​e​n​u​s​s​-​f​e​s​t​i​v​al/