Am Sonn­tag 12.2.2023 gibt es einen Pre­miè­re! Die Kin­der- und Jugend­chö­re an der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik prä­sen­tie­ren unter der Lei­tung von Chor­lei­te­rin Mag­da­le­na Simon erste Aus­schnit­te ihres dies­jäh­ri­gen Musi­cals: 2023 kommt eine sze­ni­sche Col­la­ge, basie­rend auf Moti­ven aus dem Ora­to­ri­um „Die Schöp­fung“ von Joseph Haydn, zur Auf­füh­rung. Aus­schnit­te aus Haydns Werk wer­den kom­po­si­to­risch durch Prof. Mar­ko Zdra­lek eigens für den Kin­der­chor über­tra­gen und wech­seln mit Neu­kom­po­si­tio­nen ab. Sie spie­geln das The­ma Schöp­fung und Umwelt musi­ka­lisch in die Gegen­wart. Das gan­ze Werk wird dann im Juni zum Deut­schen Evan­ge­li­schen Kir­chen­tag in Nürn­berg in der dor­ti­gen zen­tra­len Stadt­kir­che St. Lorenz und im Anschluss im Bay­reu­ther ‚Zen­trum‘ zu hören und zu sehen sein. Der Got­tes­dienst zum Kir­chen­tag am 12.02.2023 um 10 Uhr in der Stadt­kir­che, der von Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall und einem Team vor­be­rei­tet wird, rich­tet sich an alle und ganz beson­ders an Fami­li­en mit Kin­dern sowie an sol­che, die schon jetzt etwas Kir­chen­tags­luft schnup­pern wollen.

Vom 7. bis 11. Juni 2023 fin­det der 38. Deut­sche Evan­ge­li­sche Kir­chen­tag in Nürn­berg statt. Kir­chen­tag ist fünf Tage Groß­ver­an­stal­tung mit zehn­tau­sen­den Besu­che­rin­nen und Besu­chern. Die unge­fähr 2.000 Ver­an­stal­tun­gen rei­chen von Kon­zer­ten, Got­tes­dien­sten, Work­shops und Podi­en bis hin zu Bibel­ar­bei­ten und Stra­ßen­fe­sten. Der Kir­chen­tag steht dabei unter der Losung „Jetzt ist die Zeit“ ( Mk 1 ‚15).