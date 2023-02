Anika Güt­her gelingt Titelverteidigung

Bei den ober­frän­ki­schen Mäd­chen – und Frau­en­mei­ster­schaf­ten im Schnell-Schach, die am Wochen­en­de in Nord­hal­ben statt­fan­den, gelang es Anika Güt­her von der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt ihren ober­frän­ki­schen Titel in der U 10 Klas­se sou­ve­rän mit 8 : 0 Punk­ten zu ver­tei­di­gen und sich wider­um für die baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten zu qua­li­fi­zie­ren. Erfreu­li­cher­wei­se erreich­te Ame­lie Gebert mit 6:2 Punk­ten den zwei­ten Platz in die­ser Klas­se. Bei der U 14 kam Mag­da­le­na Völ­ker auf den drit­ten Platz. Den vier­ten Platz in der U 14 beleg­te Anna Kun­kel, genau­so wie Kri­stin Völ­ker bei der U 16!

Auch beim DWZ – Tur­nier des Schach­be­zirks Ober­fran­ken in Kro­nach für Jugend­li­che waren die Burg­kunst­adter Nach­wuchs­spie­ler sehr erfolg­reich und stell­ten mit 10 Teil­neh­mern auch die größ­te Ver­ein­s­ab­ord­nung. In der Grup­pe 2 sieg­te sou­ve­rän Toni Pet­te­rich, der alle Par­tien gewann. In der Grup­pe 3 beleg­te auch Timo­fej Hen­z­ler den ersten Rang, punkt­gleich mit 2 wei­te­ren Spie­lern. In Grup­pe 1 erreich­te Lau­rin Par­theymül­ler den 2. Platz. Drit­te Plät­ze erziel­ten Micha­el Qui­de­nus in Grup­pe 2, Kri­stin Völ­ker in Grup­pe 4 und Fre­de­ric Öhr­lein in Grup­pe 6.

Die guten Ergeb­nis­se sind vor allem auf die gute Vor­be­rei­tung durch den Burg­kunst­adter Schach­trai­ner Jens Güt­her zurück­zu­füh­ren. Trai­ning für Jugend­li­che ist jeden Frei­tag ab 18 Uhr im Schach­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen“ in Burgkunstadt.