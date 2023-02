Der Bam­ber­ger AfD-Abge­ord­ne­te Jan Schif­fers, MdL lädt am Diens­tag, 18. April 2023, zu einer Tages­fahrt nach Mün­chen in den Baye­ri­schen Land­tag ein. Auf dem Pro­gramm ste­hen eine Alt­stadt­füh­rung in Mün­chen, ein Video­vor­trag über den Land­tag sowie Teil­nah­me an der Ple­nar­sit­zung. Im Anschluss Aus­klang der Tages bei einem gemein­sa­men Abend­essen. Der Zustieg in den Bus ist in Bam­berg und Forch­heim mög­lich und für Sie kosten­frei. Inter­es­sier­te mel­den sich bit­te bis 31.03.2022 im Abge­ord­ne­ten­bü­ro unter landtagsfahrt@​jan-​schiffers-​mdl.​de oder tele­fo­nisch unter 0951 – 914 166–45 an.