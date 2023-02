Die erste Mann­schaft der BTS sichert am Ende sou­ve­rän den Klas­sen­er­halt in der Bundesliga

Bay­reuth bleibt auch in der kom­men­den Sai­son sport­lich erst­klas­sig. Wor­um die Medi-Bas­ket­bal­ler noch kämp­fen, das haben die Bogen­schüt­zen der BTS bereits geschafft: den Klas­sen­er­halt in der ersten Bun­des­li­ga. Sie lie­ßen sich am letz­ten Wett­kampf­tag in Welz­heim nahe Stutt­gart auch vom Coro­na-Virus nicht aus­brem­sen. Zwar muss­te Mann­schafts­füh­rer Mark Ficht­ner auf den zuletzt in Top­form schie­ßen­den Mario Schirr­mei­ster krank­heits­be­dingt ver­zich­ten, die übri­gen vier Akti­ven zeig­ten sich davon aber nicht beein­druckt und hol­ten die not­wen­di­gen Punk­te in den wich­ti­gen direk­ten Ver­glei­chen mit zwei ande­ren vom Abstieg bedroh­ten Teams.

Dass in den ersten Duel­len gegen die drei in der Tabel­le Füh­ren­den in die­ser Sai­son nichts zu holen sein wür­de, stand schon vor­her fest. Zu groß ist aktu­ell der Klas­sen­un­ter­schied der Pro­fis und Halb­pro­fis aus Tacher­ting, Ebers­berg und Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen gegen­über den rei­nen Ama­teu­ren der ande­ren Ver­ei­ne. Tacher­ting und Ebers­berg konn­ten es sich sogar lei­sten, ihre Natio­nal­ka­der­schüt­zen zeit­gleich bei einem inter­na­tio­na­len Ver­gleichs­kampf in den USA schie­ßen zu las­sen und mit ihrer zwei­ten Rei­he anzu­tre­ten. Aber schon mit einem Unent­schie­den gegen den Tabel­len­vier­ten Welz­heim sicher­ten sich die Bay­reu­ther einen wich­ti­gen Punkt. Bay­reuth war die ein­zi­ge Mann­schaft in der zwei­ten Tabel­len­hälf­te, die über­haupt gegen die Top­teams punktete.

Eine Vor­ent­schei­dung brach­te dann das Duell gegen die vor­her gleich­auf lie­gen­den Burg­schüt­zen aus dem Saar­län­di­schen Büsch­feld. Mit Aus­nah­me von Jakob Hetz, der alle Matches bestritt, setz­te Ficht­ner in mehr­ma­li­gem Wech­sel Katha­ri­na Schmidt, Flo­ri­an Babl und Neil Ben­nemann ein. Gegen die Burg­schüt­zen muss­ten Hetz, Babl und Ben­nemann zwar über die vol­le Distanz gehen, hol­ten aber mit 57:53 im letz­ten Satz den ent­schei­den­den 6:4‑Sieg. Gegen die als Abstei­ger schon fest­ste­hen­den und locker schie­ßen­den Nat­tern­ber­ger ver­pass­te Bay­reuth dann die Chan­ce auf zwei wei­te­re Punk­te und den Sprung auf Rang Fünf. Im letz­ten Match gegen Frei­burg – jetzt wie­der mit Katha­ri­na Schmidt für Ben­nemann – bewie­sen die Bay­reu­ther aber Ner­ven­stär­ke und gewan­nen erneut in fünf Sät­zen mit 6:4. Damit beleg­ten sie am Ende punkt­gleich mit den Frei­bur­gern Rang Sechs.

Ficht­ners Bilanz: „Unse­re größ­te Her­aus­for­de­rung für die näch­ste Sai­son besteht dar­in, die stark wech­seln­den Lei­stun­gen unse­rer Schüt­zen zu sta­bi­li­sie­ren. Dann haben wir eine Chan­ce, den Anschluss an die Top-4-Grup­pe wie­der zu schaffen.“

BTS 3 erkämpft in Ober­li­ga Platz 3

Mit einem schö­nen Pokal im Gepäck been­de­te die drit­te Mann­schaft der BTS die aktu­el­le Sai­son in der Ober­li­ga. Das Team von Peter Wolff ging im ober­pfäl­zi­schen Pres­sath von Rang Vier aus in den abschlie­ßen­den Wett­kampf­tag. In den sie­ben Matches im Modus „ein­mal jeder gegen jeden“ hol­ten Mela­nie Doe­ge, Tom Bandu­ra, Lukas Grot­sch und Tho­mas Schirr­mei­ster fünf Sie­ge her­aus. Gleich im ersten Duell gegen Rehau erziel­ten Doe­ge, Bandu­ra und Grot­sch 221 Rin­ge (von 240 mög­li­chen), eine Lei­stung, die an die­sem Tag von kei­nem ande­ren Team mehr über­bo­ten wur­de. Bei zwei Nie­der­la­gen sam­mel­ten sie damit 10:4 Punk­te und klet­ter­ten am bis­he­ri­gen Drit­ten, der FSV Bad Staf­fel­stein, noch um einen Rang vor­bei auf den Bron­ze­platz. Als Auf­stei­ger in die Bay­ern­li­ga stand schon vor­her die HSG Würz­burg fest, Zwei­ter wur­de die SpVgg Reuth.

Liga-Bilanz Sai­son 22/23

Nach dem letz­ten Pfeil der Liga-Sai­son steht fest: Viel bes­ser hät­te es für die Bay­reu­ther Bogen­schüt­zen nicht lau­fen kön­nen. BTS I bleibt in der ersten Bun­des­li­ga, die zwei­te Mann­schaft steigt in die Regio­nal­li­ga auf, Team 3 belegt in der Ober­li­ga Platz Drei, und in der Bezirks­li­ga konn­ten auch die Ein­stei­ger in den Bogen­sport in der neu for­mier­ten Mann­schaft BTS IV mit Rang Vier schon ein­mal ihr Poten­ti­al zei­gen. jn