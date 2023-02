Erhöh­ter Bau­stel­len­ver­kehr herrscht ab kom­men­den Frei­tag, 10. Febru­ar 2023, bis zum Frei­tag, 31. März 2023, im Stadt­teil Forch­heim Nord. Auf­grund der erhöh­ten Bela­stung von Stra­ßen und der ver­än­der­ten Ver­kehrs­füh­rung setzt die Stadt­ver­wal­tung Forch­heim in beson­ders betrof­fe­nen Stra­ßen den Kehr­be­trieb bis zum 31.03.23 aus.

Der betrof­fe­ne Bereich liegt zwi­schen der Bahn­li­nie und der Bam­ber­ger Stra­ße und grenzt nörd­lich an die Fritz-Hoff­mann-Stra­ße und süd­lich an die Ade­nau­er­al­lee und die Unte­ren-Kel­ler-Stra­ße (Gra­fik im Anhang).

Bis Ende März wer­den in der genann­ten Zone alle Hal­te­ver­bo­te mit Zeit­schil­dern außer Kraft gesetzt. Die Maß­nah­me soll eine zusätz­li­che Bela­stung im Stra­ßen­raum ver­hin­dern. Ab April wird die Stra­ßen­rei­ni­gung wie­der wie gewohnt statt­fin­den, dann gel­ten auch wie­der die Halteverbote.

Für den Bahn­aus­bau der ICE-Tras­se im Stadt­teil Forch­heim Nord wird vom 10. Febru­ar bis zum 31. März 2023 ein Groß­teil der neu­en west­li­chen Gleis­an­la­gen im Bereich Forch­heim Nord her­ge­stellt. Die Bahn­strecke wird in die­sem Zeit­raum teil­wei­se gesperrt:

Der Aus­bau der ICE Tras­se ver­ur­sacht im Stadt­teil Nord erhöh­ten Bau­stel­len­ver­kehr! Die Bau­ar­bei­ten wer­den an allen Tagen der Woche (auch an Sonn- und Fei­er­ta­gen!) rund um die Uhr statt­fin­den, infor­miert die DB Netz AG. Für Pri­vat-Pkw, Bus­se des ÖPNV und natür­lich für Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen wird es erheb­li­che Ein­schrän­kun­gen geben, mit bis zu 30 Lkw pro Stun­de ist zu rech­nen, kün­digt die Pro­jekt­lei­tung der DB Netz AG an.

Die Stadt­ver­wal­tung ändert die Ver­kehrs­füh­rung in Forch­heim Nord, um die Bela­stung für alle mög­lichst gering zu hal­ten und die Sicher­heit für alle Verkehrsteilnehmer*innen zu erhöhen.

Die Bon­hoef­fer-Unter­füh­rung muss für die Bau­ar­bei­ten vom 06. Febru­ar 2023 bis zum 31. März 2023 gesperrt werden.

Mehr Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt stellt die DB Netz AG unter fol­gen­dem Link zur Ver­fü­gung: https://​www​.bahn​aus​bau​-nuern​berg​-bam​berg​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​a​u​s​b​a​u​s​t​r​e​c​k​e​.​h​tml