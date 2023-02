Kri­mi­nal­po­li­zei warnt und sucht Zeugen

Taschen­die­be trie­ben am Wochen­en­de ihr Unwe­sen in der Bam­ber­ger Innen­stadt. Die Masche war immer die glei­che – Umar­mung, Geld weg!

Mit einer durch­aus bekann­ten Metho­de zogen in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag Taschen­die­be durch die Innen­stadt von Bam­berg und such­ten sich dort gezielt ihre Opfer. Im Zeit­raum von 2 Uhr bis 5 Uhr mor­gens wur­den sie­ben Fuß­gän­ger bestohlen.

Das Vor­ge­hen der Die­be war in allen Fäl­len iden­tisch: In Klein­grup­pen gin­gen die Täter auf ihre Opfer zu und ver­wickel­ten sie in ein belang­lo­ses Gespräch. Sie frag­ten zum Schein nach dem Weg oder nach der Uhr­zeit. Zum Dank für die Aus­kunft umarm­ten sie die ahnungs­lo­sen Bür­ger innig und zogen ihnen dabei Geld und Wert­sa­chen aus den Taschen. Meist such­ten sich die Täter gezielt Opfer, die auf Knei­pen­tour in der Innen­stadt oder bereits auf dem Nach­hau­se­weg waren und dem Alko­hol ent­spre­chend zuge­spro­chen hat­ten. In allen Fäl­len hat­ten die Täter dunk­les Haar und einen dunk­len Teint.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg warnt vor die­ser Masche:

Hal­ten Sie sich nachts nicht allei­ne in der Innen­stadt auf, son­dern blei­ben zusammen.

Mei­den Sie ver­däch­ti­ge Per­so­nen­grup­pen und pas­sen Sie auf Ihre Wert­sa­chen auf.

Tra­gen Sie Geld- und Wert­ge­gen­stän­de am besten in der geschlos­se­nen Jackeninnentasche.

Sind auch Sie auf die­se Art bestoh­len wor­den oder haben ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht, mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.