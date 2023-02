Der erste Her­ren­mann­schaft des ATS Kulm­bach Bas­ket­ball emp­fing am Sams­tag­abend den unge­schla­ge­nen Spit­zen­rei­ter aus Schwein­furt zum Spit­zen­spiel der Bay­ern­li­ga Nord. Die Bier­städ­ter woll­ten an die zuletzt star­ke Lei­stung in Form einer 7‑Spie­le-Sie­ges­se­rie anknüp­fen und das Top­team der Liga ärgern.

Die zahl­reich erschie­nen Zuschau­er sahen ein ansehn­li­ches Spiel mit einem aus­ge­gli­che­nen Start. 9–6 für Schwein­furt nach 4 Minu­ten. Danach konn­te sich Schwein­furt lang­sam abset­zen. In die­ser Pha­se war es vor allem die schwa­che Rebound­ar­beit der Kulm­ba­cher, die das ein oder ande­re Mal ein­fa­che Punk­te für die Gäste ermög­lich­te. Das 30–20 für Schwein­furt nach Abschnitt 1 war die logi­sche Konsequenz.

Die Jung­bau­er-Schütz­lin­ge konn­ten durch bes­se­re defen­si­ve Arbeit bes­ser ins Spiel fin­den und boten dem Tabel­len­füh­rer mit guter Team­lei­stung einen fai­ren Kampf. Durch star­kes Scoring der Rou­ti­niers Tim Koths und Ste­fan Pas­sing kam man Mit­te des zwei­ten Vier­tels auf 6 Punk­te her­an. Jedoch stell­te ein wei­te­rer Lauf der Gäste den alten Vor­sprung wie­der her und so ging es mit 48–38 in die Halbzeit.

Im drit­ten Vier­tel hiel­ten die Haus­her­ren vor allem durch die Domi­nanz vom Teamt­ops­corer Niklas Jung­bau­er mit (19 Punk­te). Sei­ne Offen­si­ve hielt den ATS lan­ge Zeit im Spiel. Aber all­ge­mein fehl­te es den Kulm­ba­chern lei­der an Kraft und Kalt­schnäu­zig­keit, um die Schwein­fur­ter Füh­rung zu ega­li­sie­ren. Und so gewan­nen die Schwein­fur­ter auch die­ses Vier­tel mit 23–15. So ging es mit 71–53 in den Schlussabschnitt.

Ein 10–0 Lauf der Gast­ge­ber in den ersten 3 Minu­ten ließ Hoff­nung auf­kom­men, dann konn­ten sich die Gäste aber fan­gen und konn­ten durch ihre abge­klär­te Art wie­der die Fäden in die Hand neh­men. Erfreu­lich aus Kulm­ba­cher Sicht: Neu­zu­gang Tyro­ne Mit­chell konn­te sei­ne ersten ATS-Minu­ten schnup­pern und mach­te eine sehr gute Figur mit star­ker Defen­si­ve und gutem Ein­satz sowie 4 erziel­ten Punkten.

Der Schluss­ab­schnitt war ein span­nen­des Hin und Her mit bes­se­rem Aus­gang für die Schwein­fur­ter, die sich völ­lig ver­dient den näch­sten Sieg geholt haben. End­stand: 94:75 für den Tabel­len­füh­rer. Da war für Kulm­bach nicht viel zu holen. Jetzt gilt es den Fokus auf die näch­sten Spie­le zu legen, um so wie­der in die Spur zu fin­den. Näch­ste Chan­ce auf einen Sieg: am kom­men­den Sonn­tag in Bischberg.

ATS Kulm­bach Basketball:

Tobi­as Fuchs (6 Punkte/​0 Drei­er), Mat­thi­as Schnei­der (5), Moritz Gareis (10/1), Tim Koths (15/2), Alex Schwa­ben­land, Niklas Jung­bau­er (19), Ramon Arlt (5/1), Ste­fan Pas­sing (11/1), Tyro­ne Mit­chell (4)