Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg nimmt am 13.02.2023 um 19:00 Uhr in einem kosten­lo­sen Online-Semi­nar die Infla­ti­on in den Blick: „Infla­ti­on: Was sind ihre Ursa­chen? Was sind ihre Aus­wir­kun­gen? Wie kann sich die Gesell­schaft davor schützen?“

Stei­gen­de Prei­se für Ener­gie und Lebens­mit­tel las­sen vie­le Men­schen sor­gen­voll in die Zukunft blicken. Kann ich mei­ne Strom­rech­nung noch bezah­len? Muss ich mich beim Kauf von Lebens­mit­tel ein­schrän­ken? Wie wirkt sich die Ent­wick­lung auf den Zusam­men­halt in der Gesell­schaft aus? Wie kann ich mich gegen die Infla­ti­on schüt­zen? Das sind die Fra­gen, die vie­le umtreibt.

Die Ver­an­stal­tung wirft zunächst einen Blick auf die Ursa­chen für die aktu­el­le Infla­ti­on und ihre Aus­wir­kun­gen auf das all­täg­li­che Leben und die Gesell­schaft ins­ge­samt. Anschlie­ßend wird es dar­um gehen, wel­che Maß­nah­men von der Poli­tik bereits ergrif­fen wur­den und wel­che dar­über hin­aus noch not­wen­dig wären.

Um Anmel­dung wird gebe­ten unter:

www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen