Vol­le Rücken­deckung für wei­te­re 6 Jahre

Feu­er­wehr Röt­ten­bach bestä­tigt ihre Kommandanten

Auf sechs Jah­re wer­den Kom­man­dan­ten der Feu­er­weh­ren in Bay­ern durch die Mit­glie­der der Ein­satz­ab­tei­lung gewählt und anschlie­ßend durch den Gemein­de­rat bestä­tigt. Nach­dem 2017 Jür­gen Schwab zum Kreis­brand­in­spek­tor ernannt wur­de, leg­te er sein Amt als Kom­man­dant nie­der um sei­nem neu­en Amt gerecht zu wer­den. Ihm folg­te sein bis­he­ri­ger Stell­ver­tre­ter Seba­sti­an Beck, wel­cher nun seit­her zusam­men mit Andre­as War­ter die Feu­er­wehr Röt­ten­bach leitet.

Die Dienst­ver­samm­lung eröff­ne­te Kom­man­dant Beck mit einem Rück­blick auf die ablau­fen­de Amts­zeit. Seit­her waren über 300 Ein­sät­ze zu bewäl­ti­gen, Her­aus­for­de­run­gen wie Coro­na zu mei­stern und neue Auf­ga­ben und Gerät­schaf­ten in den All­tag einer Feu­er­wehr zu über­neh­men. Auch die Aus­rich­tung in die Zukunft ange­fan­gen von der erfolg­rei­chen Wer­be­ak­ti­on um Quer­ein­stei­ger, Ein­satz­kon­zep­te im Rah­men des gemeind­li­chen Not­fall­ma­nage­ments sowie lang­fri­sti­ge Pla­nun­gen gemein­sam mit der Ver­wal­tung um Bür­ger­mei­ster Lud­wig Wahl, fan­den ihren Platz im Vor­trag. Seba­sti­an Beck beton­te, dass die Situa­ti­on der Feu­er­wehr und die Freu­de, wel­che ihm die Auf­ga­be berei­tet, nur Dank des posi­ti­ven Zusam­men­wir­kens aller zustan­de kommt. Ange­fan­gen von allen Ein­satz­kräf­ten, allen die Ver­ant­wor­tung und Auf­ga­ben über­neh­men, sei­nem Stell­ver­tre­ter Andre­as War­ter sowie Ver­wal­tung, Gemein­de­rat und Bür­ger­mei­ster Wahl. Einen beson­de­ren, per­sön­li­chen Dank rich­te­te er an sei­ne Frau Lena, die das Enga­ge­ment mit­trägt und ihm den Rücken stärkt.

Ent­schlos­sen been­de­te Kom­man­dant Beck sei­ne Rede „Ich bin ger­ne euer Kom­man­dant und bin bereit auch die näch­sten Jah­re mit euch die Feu­er­wehr Röt­ten­bach zu leben!“ Bür­ger­mei­ster Lud­wig Wahl als ober­ster Dienst­herr der Feu­er­wehr, beton­te wie gut die Zusam­men­ar­beit läuft und wie wich­tig eine ein­wand­frei funk­tio­nie­ren­de und lei­stungs­fä­hi­ge Feu­er­wehr für die Gemein­de ist. Der Gemein­de­rat und die Ver­wal­tung haben in den Kom­man­dan­ten sehr gute Bera­ter, wel­che mit Maß und Ziel ihre Ein­ga­ben erstel­len und ver­tre­ten. Zusam­men mit sei­nem Stell­ver­tre­ter Hans Götz lei­te­te Lud­wig Wahl die gehei­me und schrift­li­che Wahl ein.

Alle Anwe­sen­den 50 Ein­satz­kräf­te spra­chen in den getrenn­ten Wahl­gän­gen den bei­den Kom­man­dan­ten ihr Ver­trau­en aus und damit auch den Wunsch, dass der Gemein­de­rat die erfolg­rei­che Füh­rung bestätigt.