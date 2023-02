Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Eine lee­re Gefahr­gut­ver­packung sorg­te für einen Ein­satz von Ret­tungs­kräf­ten und Polizei

Am Mon­tag gegen 13:15 Uhr kam es in der Stint­zing­stra­ße zu einem grö­ße­ren Ein­satz von Feu­er­wehr und Poli­zei, nach­dem dort in einem Kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses ein Behält­nis mit dem Warn­hin­weis auf Radio­ak­ti­vi­tät auf­ge­fun­den wurde.

Bei einem Kon­troll­gang im Kel­ler­ge­schoss des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses fand ein Mit­ar­bei­ter der Haus­ver­wal­tung ein Gefäß mit einem Warn­hin­weis auf Radio­ak­ti­vi­tät und ver­stän­dig­te die Polizei.

Nach ersten Absperr­maß­nah­men wur­den die Feu­er­wehr sowie Fach­kun­di­ge Beam­te der Erlan­ger Poli­zei ver­stän­digt. Mes­sun­gen der Feu­er­wehr erga­ben kei­ne erhöh­ten Strah­len­wer­te, es wur­de nur die natür­li­che Umge­bungs­strah­lung gemes­sen, sodass Ent­war­nung gege­ben wer­den konn­ten. Wie sich her­aus­stell­te han­del­te es sich um ein lee­res Trans­port­be­hält­nis, wel­ches nach dem Ein­satz fach­ge­recht ent­sorgt wur­de. Von dem Behält­nis ging dem­nach kei­ner­lei Gefahr für die Anwoh­ner aus.

Wäh­rend des Ein­sat­zes kam es auf­grund der vie­len Ein­satz­fahr­zeu­ge zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen im Bereich der Stintzingstraße.

In der Arrest­zel­le ausgenüchtert

Die Nacht von Mon­tag auf Diens­tag muss­te ein 41-jäh­ri­ger Mann aus Erlan­gen in der Arrest­zel­le der Poli­zei ver­brin­gen, nach­dem er zu tief ins Glas geguckt hatte.

Der 41-Jäh­ri­ge fiel bereits gegen 18 Uhr an der Kreu­zung Ger­hart-Haupt­mann-Stra­ße / Äuße­re Brucker Stra­ße auf, wie er mit Kopf­hö­rern in sei­nen Ohren auf der Stra­ße her­um­tanz­te. Da er augen­schein­lich alko­ho­li­siert war, über­ga­ben ihn die Poli­zei­be­am­ten in die Obhut sei­ner Beglei­ter. Die­se woll­ten ihren Bekann­ten nach­hau­se bringen.

Gut zwei Stun­den spä­ter tanz­te der Mann erneut auf der Fahr­bahn. Dies­mal auf der Haupt­stra­ße. Dabei ver­such­te er Lini­en­bus­se und Autos anzuhalten.

Die Poli­zei­be­am­ten nah­men den „Tän­zer“ in Gewahr­sam und ver­bach­ten ihn zur Dienst­stel­le. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,38 Pro­mil­le. Sei­nen Rausch durf­te der 41-Jäh­ri­ge in der Arrest­zel­le der Poli­zei ausschlafen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Landkreis

Betrun­ken mit eScoo­ter Unfall verursacht

Ecken­tal – Am frü­hen Mon­tag­nach­mit­tag fuhr ein 28-jäh­ri­ger Ecken­ta­ler, mit sei­nem eScoo­ter vom Bahn­steig in Eschen­au in die Bahn­hof­stra­ße ein. Hier­bei tou­chier­te er einen gepark­ten PKW, wel­cher dort ord­nungs­ge­mäß abge­stellt war, und stürz­te zu Boden. Zeu­gen eil­ten umge­hend zur Hil­fe und ver­stän­dig­ten einen Ret­tungs­dienst, da der 28-jäh­ri­ge zwar ansprech­bar war, jedoch eine ver­wa­sche­ne Aus­spra­che hat­te. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me zeig­te sich dann jedoch, dass kei­ne Ver­let­zung für die ver­wa­sche­ne Aus­spra­che ursäch­lich war. Auf­grund von star­kem Alko­hol­ge­ruch, wur­de bei ihm ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt, der einen Wert von knapp 3 Pro­mil­le ergab. Der 28-jäh­ri­ge muss sich nun wegen eines Ver­ge­hens der Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Heß­dorf. Im Zeit­raum von Sams­tag 17.12.22 bis Mitt­woch 21.12.22 wur­de durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug die Regen­rin­ne der Ein­kaufs­wa­gen­über­da­chung am Groß­park­platz im Gewer­be­ge­biet beim Aldi beschä­digt. Auf­grund der Beschä­di­gung han­delt es sich ver­mut­lich um einen LKW bzw. Sat­tel­zug. Der Scha­den bezif­fert sich auf ca. 500,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Bereits am Mon­tag den 06.02.23 im Zeit­raum von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr wur­de in Nie­der­dorf – Hann­ber­ger Stra­ße – eine Stein­säu­le an der Grund­stücks­gren­ze ange­fah­ren. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Sach­dien­li­che Anga­ben nimmt die PI Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 enrgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Schmie­re­rei­en an der Aischgrundhalle

Adels­dorf – Über das Wochen­en­de besprüh­ten Unbe­kann­te die Klin­ker­fas­sa­de der Aisch­grund­hal­le in der Höch­stadter Stra­ße mit wei­ßer Far­be. Dadurch ver­ur­sach­ten der oder die Täter Sach­scha­den in Höhe von ca. 300.- Euro. Die gesprüh­ten Schrift­zü­ge deu­ten auf Anhän­ger eines Fuß­ball­ver­eins hin. Die Poli­zei Höch­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen der Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall mit Leichtverletzten

Höch­stadt a.d.Aisch – Am Mon­tag­mor­gen kam es im Kreu­zungs­be­reich der bei­den Stra­ßen Im Lekkerland/​Im Aisch­park zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Pkw‘s. Eine 22 jäh­ri­ge Frau aus Höch­stadt über­sah mit ihrem Pkw der Mar­ke Seat einen vor­fahrt­be­rech­tig­ten Pkw der Mar­ke VW. Im Kreu­zungs­be­reich kam es schließ­lich zum Zusam­men­stoß, bei dem sich bei­de Fahr­zeug­füh­re­rin­nen leicht ver­letz­ten und folg­lich im Kli­ni­kum behan­delt wur­den. Zudem ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 30000.- Euro. Bei bei­den Fahr­zeu­gen dürf­te es sich um wirt­schaft­li­che Total­schä­den han­deln und muss­ten abge­schleppt wer­den. Bedingt durch die Unfall­auf­nah­me kam es zu kurz­fri­sti­gen Verkehrsbehinderungen.