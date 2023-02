Welt­wei­ter Akti­ons­tag fin­det wie­der auf dem Max­platz statt

„One Bil­li­on Rising“ ist ein welt­wei­ter Akti­ons­tag für ein Ende der Gewalt an Frau­en und Mäd­chen, für welt­wei­te Soli­da­ri­tät und gegen Unter­drückung und Aus­beu­tung. Nach einer erzwun­ge­nen Pau­se durch die Coro­na-Pan­de­mie tan­zen am 14. Febru­ar 2023 um 14:23 Uhr Frau­en, Jugend­li­che und soli­da­ri­sche Män­ner auf dem Max­platz Bam­berg für ein selbst­be­stimm­tes und gewalt­frei­es Leben von Frau­en und Mäd­chen über­all auf der Erde.

Die Zah­len sind immer wie­der auf­rüt­telnd und erschreckend: Jede drit­te Frau wird im Lau­fe ihres Lebens ver­ge­wal­tigt oder geschla­gen, und dies meist in ihrem nahen Umfeld, oft in der Part­ner­schaft oder Fami­lie. Jede drit­te Frau: Das sind bei einer Welt­be­völ­ke­rung von der­zeit über sie­ben Mil­li­ar­den Men­schen, von der etwa die Hälf­te Frau­en sind, über eine Mil­li­ar­de Frau­en, auf Eng­lisch one billion.

Am Valen­tins­tag 2012 wur­de die Kam­pa­gne „One Bil­li­on Rising“ von Eve Ens­s­ler ins Leben geru­fen und am 14. Febru­ar 2013 fand „One Bil­li­on Rising“ zum ersten Mal welt­weit statt. In die­sem Rah­men erhe­ben sich min­de­stens eben­so vie­le Frau­en, Mäd­chen und auch unter­stüt­zen­de Män­ner, in vie­len Län­dern der Erde, um ein Zei­chen zu set­zen gegen die­se Gewalt. Ihre gemein­sa­men Zie­le sind

ein Bewusst­sein zu schaf­fen für die schmerz­vol­le Rea­li­tät vie­ler Frau­en und Mädchen

ein welt­wei­tes Netz der Soli­da­ri­tät zu knüpfen

Ver­än­de­run­gen der jet­zi­gen Zustän­de zu bewirken

Die Tän­ze­rin­nen und Tän­zer drücken gleich­zei­tig ihren Pro­test aus und brin­gen ihre Kraft, Ener­gie und Leben­dig­keit zum Aus­druck. Alle Inter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den, am 14. Febru­ar 2023 um 14:23 Uhr auf dem Max­platz für ein selbst­be­stimm­tes und gewalt­frei­es Leben von Frau­en und Mäd­chen welt­weit mitzutanzen.

Im Vor­feld der Akti­on „One Bil­li­on Rising“ in Bam­berg wer­den Übungs­ter­mi­ne für den Tanz angeboten:

So., 29. Janu­ar 2023, 13:00 – 14:00 Uhr, Ort: Freund statt fremd e. V., Schüt­zen­str. 2 a, Bamberg

So., 12. Febru­ar 2023, 12:00 – 13:00 Uhr, Ort: Body & Soul, Kro­na­cher Str. 61, Bamberg

„One Bil­li­on Rising“ Bam­berg wird unter­stützt von den Gleich­stel­lungs­stel­len der Stadt und des Land­krei­ses Bamberg.