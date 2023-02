Allein­ge­sell­schaf­ter Carl Stei­ner stellt die Wei­chen für die Zukunft des Bay­reu­ther Basketballs

Die Nach­richt, dass Carl Stei­ner sich zum Ende der lau­fen­den Sai­son kom­plett aus dem Bay­reu­ther Bas­ket­ball zurück­zie­hen wird, hat­te nicht nur in Bay­reuth hohe Wel­len geschla­gen. Vie­le befürch­te­ten mit dem Rück­zug des Allein­ge­sell­schaf­ters ein Aus für den Stand­ort Bay­reuth und das, obwohl sich Stei­ner in sei­ner Erklä­rung am 23. Janu­ar 2023 bereits posi­tiv in Rich­tung Zukunft geäu­ßert hat­te. “Ich gehe fest davon aus, dass es in den näch­sten vier bis acht Wochen gelin­gen wird, neue Gesell­schaf­ter zu fin­den, die den pro­fes­sio­nel­len Bay­reu­ther Bas­ket­ball in Zukunft gestal­ten und prä­gen wol­len”, so Stei­ner in sei­nem Schreiben.

Groß­ar­ti­ges Zei­chen für die kom­men­den Jahre!

Mit der Ver­pflich­tung von Mla­den Dri­jen­cic als neu­en Head Coach hat man in Bay­reuth zunächst noch ein­mal ein kla­res Zei­chen für die Rück­run­de im Kampf um den Klas­sen­er­halt gesetzt. Neben sei­ner finan­zi­el­len Unter­stüt­zung bei der Ver­pflich­tung des neu­en Trai­ners unter­mau­ert Allein­ge­sell­schaf­ter Carl Stei­ner sei­ne Wor­te bezüg­lich der Zukunft des Bay­reu­ther Bas­ket­balls mit dem Ange­bot, sei­ne Gesell­schafts­an­tei­le zum sym­bo­li­schen Betrag von einem Euro an neue Gesell­schaf­ter ver­äu­ßern zu wol­len und somit den anste­hen­den Wech­sel mög­lichst schnell und ein­fach zu gestalten.

Nach 40 Jah­ren lei­den­schaft­li­cher Arbeit sowie uner­müd­li­chem Ein­satz, sowohl in zeit­li­cher als auch finan­zi­el­ler Hin­sicht, setzt Stei­ner damit ein groß­ar­ti­ges Zei­chen für den Fort­be­stand pro­fes­sio­nel­len Bas­ket­ball­sports am Stand­ort Bay­reuth. Gesprä­che mit neu­en poten­zi­el­len Gesell­schaf­tern lau­fen bereits.

