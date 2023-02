Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BAM­BERG. In der Nacht auf Sonn­tag soll ein 33-Jäh­ri­ger einen 23-Jäh­ri­gen mit einem Mes­ser attackiert haben. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter Haft­be­fehl gegen den Mann.

In der Nacht auf Sams­tag, 1.20 Uhr, soll der 33-jäh­ri­ge Marok­ka­ner in einer Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft in das Zim­mer des 23-Jäh­ri­gen ein­ge­drun­gen sein. Anschlie­ßend soll der Tat­ver­däch­ti­ge Stich­be­we­gun­gen mit einem Mes­ser Rich­tung Bauch des 23-Jäh­ri­gen aus­ge­führt haben. Die­ser wehr­te die Attacke ab. Mit­ar­bei­ter der Secu­ri­ty-Fir­ma bemerk­ten die Aus­ein­an­der­set­zung und nah­men den Tat­ver­däch­ti­gen bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fen fest.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg und die Staats­an­walt­schaft Bam­berg über­nah­men die Ermitt­lun­gen. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de der Tat­ver­däch­ti­ge am Mon­tag­nach­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann. Der 33-Jäh­ri­ge befin­det sich seit­dem in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt und muss sich unter ande­rem wegen ver­such­ten Tot­schlags straf­recht­lich verantworten.