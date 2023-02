In der Regi­on Wai­schen­feld sind vie­le geflüch­te­te Fami­li­en aus der Ukrai­ne behei­ma­tet. Für die Unter­stüt­zung die­ser Fami­li­en haben die Mal­te­ser eigens eine Koor­di­nie­rungs­stel­le Ukrai­ne und Ehren­amt, die mit einer teil­zeit­be­schäf­ti­gen Mit­ar­bei­te­rin besetzt ist, geschaffen.

Die Lei­te­rin der Koor­di­nie­rungs­stel­le, Anna Frost, möch­te ger­ne einen regel­mä­ßi­gen Aus­tausch zwi­schen den geflüch­te­ten Fami­li­en schaf­fen. Geplant sind monat­li­che Tref­fen als Orte der Begeg­nung und des Gesprächs, mit dem Ziel, ein­an­der zu hel­fen. Um die­se Tref­fen zu ermög­li­chen, brau­chen die Mal­te­ser ehren­amt­li­che Unter­stüt­zung. Dafür fin­det am Frei­tag, den 17. Febru­ar 2023 um 19:00 Uhr im Sport­heim Wai­schen­feld ein erstes Infor­ma­ti­ons- und Pla­nungs­tref­fen statt.

Um die Ver­an­stal­tung vor­be­rei­ten und pla­nen zu kön­nen, bit­ten die Mal­te­ser alle, die sich eine ehren­amt­li­che Unter­stüt­zung vor­stel­len kön­nen oder wei­te­re Fra­gen haben, sich ent­we­der per Tele­fon­num­mer 0170/2461756 oder per E‑Mail mit Anna Frost (anna.​frost@​malteser.​org) in Ver­bin­dung zu setzen.