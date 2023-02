DCU 1. Bun­des­li­ga – 2022/2023: Der Mei­ster strau­chelt, fällt aber nicht!

PSV Fran­ken Neu­stadt (5539) vs. CKC Moren­den Bay­reuth e.V. (5405)

Der­bys haben ihre eige­nen Geset­ze, das bewahr­hei­tet sich immer wie­der, so auch dies­mal. Der deut­sche Mei­ster Fran­ken Neu­stadt begann das Spiel sehr ner­vös und ver­hal­ten, man eröff­ne­te dem CKC Moren­den Bay­reuth Chan­cen doch die­se konn­ten dann nur teil­wei­se ange­nom­men wer­den. Der etwas schwä­cheln­de Mei­ster wäre an die­sem Tag schlag­bar gewe­sen, doch selbst mit einer etwas schwä­che­ren Heim­lei­stung behielt der Klas­sen­pri­mus sei­ne wei­ße Weste zu Hau­se. Das ist ein­fach so wenn man Mei­ster wer­den will muss man auch sol­che Spie­le gewin­nen. Moren­den ver­kauf­te sich ganz gut, auch wenn mehr mög­lich gewe­sen wäre, aber da hät­te es noch mehr gebraucht wie einen über­ra­gen­den Juli­an Böhm.

Im Start­paar wirk­ten alle Akteu­re bis auf den Jüng­sten, Basti­an Land­mann (881) ner­vös. Gera­de die Neu­städ­ter Start­spie­ler zeig­ten unge­wohn­te Schwä­chen, so konn­te der Moren­den René Ott (913) vor allem durch eine sehr star­ke Schluss­bahn sei­nem Geg­ner Jür­gen Biber­bach (873) 40 Kegel abneh­men. Und Basti­an Land­mann hielt sich gegen Alex­an­der Wel­lach mit einem Kegel schad­los. Wer hät­te das gedacht die Wag­ner­städ­ter führ­ten nach dem Start­paar, doch das soll­te nicht lan­ge so blei­ben. Der deut­sche Mei­ster rück­te im Mit­tel­paar die Fron­ten wie­der zurecht. Die Bay­reu­ther Spie­ler Hans Dip­pold (858) und Ste­fan Kull­mann (839) brach­ten kein Bein auf die Bahn und kamen unter die Räder. Hans Dip­pold muss­te Sascha Ham­mer (937) mit 79 Kegel vor­bei­zie­hen las­sen. Noch schlim­mer kam es bei Ste­fan Kull­mann, er bekam von dem besten Neu­städ­ter Patrick Kalb (1001) mit 162 Kegel eine rich­ti­ge Abrei­bung. So wur­den aus 41 Kegel Vor­sprung 200 Kegel Rück­stand und das Spiel war eigent­lich ent­schie­den. Jetzt ging es nur noch dar­um nicht ganz den Boden zu ver­lie­ren. So stemm­ten sich die Bay­reu­ther Schluss­leu­te gegen die Nie­der­la­ge und um Ergeb­nis­kos­me­tik bemüht. Micha­el Prill (913) spiel­te aber teil­wei­se auch mit ange­zo­ge­ner Hand­brem­se und muss­te sich dem star­ken Stef­fen Hön­nin­ger (962) mit 49 Kegel geschla­gen geben. Der wie­der bären­star­ke Juli­an Böhm (1001) sorg­te dann noch­mal für ein High­light als er den für sei­ne Ver­hält­nis­se schwa­chen Micha­el Moos­bur­ger (886) klar mit 115 Kegel besiegte.

Den­noch stand der kla­re und ver­dien­te Sieg für den deut­schen Mei­ster Fran­ken Neu­stadt fest, der auf dem besten Weg ist sei­nen Titel zu ver­tei­di­gen. Für die Bay­reu­ther Mann­schaft heißt es jetzt sich auf die zwei fol­gen­den Heim­spie­le gegen die star­ken Thü­rin­ger aus Gebe­see und zum näch­sten Der­by gegen den SKV Gold­kro­nach vor­zu­be­rei­ten, auf der Heim­bahn muss gepunk­tet werden.

Stim­men zum Spiel

Micha­el Prill (Spiel­füh­rer CKC Moren­den): Tja, Glück­wunsch an Neu­stadt, wir konn­ten die Ein­la­dung die ihr uns im Start­paar gege­ben habt nicht anneh­men, auch wir hat­ten nicht die Kon­stanz wie aus dem letz­ten Spiel durch­ge­zo­gen. Dem­entspre­chend haben wir auch ver­dient ver­lo­ren, bzw. ihr habt ver­dient gewon­nen. Wir wün­schen euch auf dem Weg zur Mei­ster­schaft noch die not­wen­di­gen Holz die ihr braucht.

Jür­gen Biber­bach (Spiel­füh­rer PSV Fran­ken Neu­stadt): Das Spiel hat nicht gehal­ten was zumin­dest ich mir von den Lei­stun­gen her ver­spro­chen habe. Wir haben unse­re schwäch­ste Heim­lei­stung abge­lie­fert, es ging vor allem die Kom­pakt­heit, die uns in den letz­ten Wochen aus­zeich­ne­te kom­plett ver­lo­ren. Bei­de Mann­schaf­ten zeig­ten von schwa­chen über gute bis sehr star­ke Lei­stun­gen, es war sehr wech­sel­haft. So wür­de ich es unter dem Strich als Arbeits­sieg ein­ord­nen. Nach kur­zei­ti­gen Rück­stand nach dem Start­paar war es dann ab dem Mit­tel­paar eine kla­re Sache und ungefährdet.

Ergeb­nis­se CKC Moren­den Bay­reuth 1: René Ott (913), Basti­an Land­mann (881), Hans Dip­pold (858), Ste­fan Kull­mann (839), Juli­an Böhm (1001), Micha­el Prill (913)

Ergeb­nis­se PSV Fran­ken Neu­stadt 1: Jür­gen Bie­ber­bach (873), Alex­an­der Wel­lach (880), Sascha Ham­mer (937), Patrick Kalb (1001), Micha­el Moos­bur­ger (886), Stef­fen Hön­nin­ger (962).

