Mit einer Jubi­lä­ums­rei­se soll die 15jährige Part­ner­schaft Tar­now­skie Góry / Erlan­gen-Höch­stadt gefei­ert wer­den. Sie star­tet am Don­ners­tag, den 7. Sep­tem­ber und endet am Mon­tag, den 11. Sep­tem­ber. Es wird ein attrak­ti­ves Pro­gramm gebo­ten. Besucht wird die histo­ri­sche Alt­stadt von Breslau/​Wro­claw mit der Dom­in­sel. Im Part­ner­land­kreis ste­hen die histo­ri­sche Sil­ber­mi­ne, das Stadt­mu­se­um sowie das „Berg­knap­pen­fest Gwar­ki“ auf dem Pro­gramm. Ein deutsch-pol­ni­sches Jubi­lä­ums­abend­essen unter dem Mot­to „Freun­de tref­fen Freun­de“ in Orzech run­det die Bür­ger­rei­se ab. Die Rei­se­be­glei­tung über­nimmt Vor­stands­mit­glied Eli­sa­beth Koy vom Freundeskreis.

Der Rei­se­preis beträgt für Mit­glie­der des Freun­des­krei­ses 435,- EUR pro Per­son im Dop­pel­zim­mer, bzw. für Nicht­mit­glie­der 465,- EUR. Ein­ge­schlos­sen sind vier Über­nach­tun­gen mit Früh­stück im Dop­pel­zim­mer im ***Hotel, vier Abend­essen sowie alle Füh­run­gen und die Fahrt im Kom­fort­rei­se­bus. Im Ein­zel­zim­mer kostet die Rei­se 465,- EUR für Mit­glie­der bzw. 495,- EUR für Nichtmitglieder.

Inter­es­sen­ten mel­den sich beim Vor­sit­zen­den des Freun­des­krei­ses Man­fred Bach­may­er, Hal­lerstr. 15, 90542, Ecken­tal, Tel. 09126/ 287407 bzw. über die Home­page des Freundeskreises