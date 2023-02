Höch­stadter CSU-Stadt­rats­frak­ti­on schickt Anfra­gen-Liste an Bür­ger­mei­ster Gerald Brehm

Die Höch­stadter CSU-Stadt­rats­frak­ti­on hat eine Liste von Anfra­gen an Bür­ger­mei­ster Gerald Brehm gestellt und um Beant­wor­tung in der kom­men­den Stadt­rats­sit­zung im März 2023 gebe­ten. Die Anfra­gen lau­ten im Wortlaut:

Anfra­gen zu offe­nen Anträgen

Sehr geehr­ter Herr Bür­ger­mei­ster Brehm,

im Namen der CSU-Frak­ti­on bit­te ich um die Beant­wor­tung fol­gen­der Anfra­gen in der näch­sten Stadt­rats­sit­zung am 13.03.2023.

Bil­dung Zweck­ver­band Wasserversorgung

Mit Schrei­ben vom 25.05.2021 bean­trag­ten wir, die Ver­wal­tung möge über­prü­fen, inwie­weit eine mög­li­che Zusam­men­ar­beit mit benach­bar­ten Was­ser­ver­sor­gern sinn­voll und mach­bar wäre. In sei­ner Sit­zung vom 11.10.2021 befass­te sich der Aus­schuss Umwelt, Ver­kehr, Natur, Land­wirt­schaft und For­sten mit die­sem Antrag und beschloss, die Ver­wal­tung sol­le Mög­lich­kei­ten einer wei­ter­ge­hen­den Zusam­men­ar­beit eru­ie­ren. Ein hal­bes Jahr spä­ter, am 07.04.2022, fand eine erste Bespre­chungs­run­de hier­zu statt. Wie ist der der­zei­ti­ge Sach­stand? Wur­de das Vor­ha­ben wei­ter ver­folgt? Gab es wei­te­re Gespräche?

Beschaf­fung Bau­wa­gen Wald­kin­der­gar­ten / Naturkindergarten

Der Stadt­rat der Stadt Höch­stadt hat in sei­ner Sit­zung vom 08.03.2021 die Anschaf­fung zwei­er Bau­wa­gen für die Errich­tung des Wald­kin­der­gar­tens beschlos­sen. In sei­ner Sit­zung vom 31.05.2021 geneh­mig­te der Stadt­rat die Bau­ge­neh­mi­gung von zwei Bau­wa­gen, der Bau­aus­schuss änder­te am 19.07.2021 den Beschluss nach Rück­spra­che mit dem Land­rats­amt und erteil­te die Geneh­mi­gung für einen Bau­wa­gen und ein Tipi. Am 19.09.2022 schließ­lich erteil­te der Bau­aus­schuss die Bau­ge­neh­mi­gung für einen wei­te­ren Bau­wa­gen und ein Tipi für den neu ent­stan­de­nen Natur­kin­der­gar­ten. Nach unse­ren Infor­ma­tio­nen wur­de bis heu­te weder der Bau­wa­gen für den Wald­kin­der­gar­ten, noch der für den Natur­kin­der­gar­ten gelie­fert. Die Kin­der ver­brin­gen bis heu­te ihre gesam­te Zeit im Frei­en. Wann wur­den für die­se bei­den Bau­wa­gen die ent­spre­chen­den För­der­an­trä­ge gestellt? Wann wur­den die­se bestellt? Wann ist mit einer Lie­fe­rung zu rechnen?

Hoch­was­ser­schutz

Nach dem Hoch­was­ser­er­eig­nis vom 10.07.2021 beauf­trag­te der Stadt­rat den Bür­ger­mei­ster, geeig­ne­te Lösun­gen für den Stadt­mau­er­durch­bruch zur Ger­ber­gas­se erar­bei­ten zu las­sen. Bereits 2021 wur­den Ange­bo­te für pas­sen­de Syste­me ein­ge­holt. Nach der Bespre­chung im März 2022 erin­ner­ten wir den Bür­ger­mei­ster an die Dring­lich­keit die­ser Beschaf­fung. In sei­ner Sit­zung vom 26.09.2022 beauf­trag­te der Stadt­rat den Bür­ger­mei­ster noch­mals mit der Beschaf­fung des best­ge­eig­ne­ten Systems für den Stadt­mau­er­durch­bruch. Wel­ches System wur­de inzwi­schen ange­schafft? Wann wird die­ses gelie­fert? Wäre die Stadt bei einem neu­er­li­chen Scha­dens­er­eig­nis scha­den­er­satz­pflich­tig auf­grund von Unterlassung?

Ver­bes­se­run­gen am Medi­zin­zen­trum (Bür­ger­spi­tal­stif­tung)

Bereits mit Anträ­gen vom 19.04.2016 und 21.06.2017 wur­den Ver­bes­se­run­gen am Medi­zin­zen­trum gefor­dert. Der Ein­bau eines auto­ma­ti­schen Tür­öff­ners am Hin­ter­ein­gang, um die­sen bar­rie­re­frei aus­zu­bau­en, und die Schaf­fung von wei­te­ren Behin­der­ten­park­plät­zen soll­te nach Abschluss der Sanie­rung des Kreis­kran­ken­hau­ses umge­setzt wer­den. Nun ist nicht nur die Sanie­rung abge­schlos­sen, son­dern auch das benach­bar­te Mader-Anwe­sen abge­bro­chen. Wann wer­den die genann­ten Maß­nah­men am Medi­zin­zen­trum umgesetzt?

Sanie­rung Hauptstraße

Bereits im Dezem­ber 2017 wur­de fest­ge­stellt, dass die beschlos­se­ne Kenn­zeich­nung der Stadt­mau­er bzw. des Tores in der Haupt­stra­ße „sub­op­ti­mal“ umge­setzt wur­de. Im Janu­ar 2019 teil­te der Bür­ger­mei­ster mit, dass die Män­gel im Rah­men eines Gesamt­kon­zepts beho­ben wer­den sol­len. Wir fra­gen noch ein­mal nach: Wann fin­det hier eine Ver­bes­se­rung statt und wann wird die geplan­te Info­ta­fel aufgestellt?

Sanie­rung Von-der-Saal-Anwesen

Vor über acht Jah­ren, am 14.09.2014, wur­de am Tag des offe­nen Denk­mals das histo­ri­sche Von-der-Saal-Haus der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht. Der Stadt­rat ver­ab­schie­de­te in sei­ner Sit­zung vom 18.12.2017 das ent­spre­chen­de Sanie­rungs­kon­zept. Am 20.12.2021 schließ­lich wur­de dem Stadt­rat die Ver­ga­be der Archi­tek­ten­lei­stung für die Sanie­rung des Von-der-Saal-Anwe­sens bekannt­ge­ge­ben. Wie ist der der­zei­ti­ge Pla­nungs­stand? Wann ist mit einer Umset­zung der Maß­nah­me zu rechnen?

Mit freund­li­chen Grüßen

Alex­an­der Schulz (Frak­ti­ons­spre­cher)