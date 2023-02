Der Fran­ken­bund – Grup­pe Bay­reuth – ver­an­stal­te­te am letz­ten Don­ners­tag in der Sud­pfan­ne eine Jah­res­haupt­ver­samm­lung, bei der Mit­glie­der­eh­run­gen sowie eine Nach­wahl zum 2. Vor­sit­zen­den durch­ge­führt wur­den. Zuvor hat­te der Bun­des­freund Erich Amese­der aus Nürn­berg Gele­gen­heit über die frän­ki­schen Faschings­bräu­che in Wort und Bild zu berich­ten. Bei der Nach­wahl wur­de der Bay­reu­ther Eck­hard Blü­chel zum 2. Vor­sit­zen­den gewählt. Zur Ehrung waren anwe­send Dr. Ulrich Wirz (30 Jah­re), Anne­lie­se und Adolf Wen­der­lein (bei­de 20 Jah­re), Vor­sit­zen­der Klaus Tren­del, Dr. Gün­ter Ham­pel (30 Jah­re). Die Mit­glie­der waren dem Mot­to gemäß faschings­mä­ßig geklei­det und zur Unter­hal­tung trug das Musik­duo Theo Knopf und Paul Hof­mann bei.

Die näch­sten Ver­an­stal­tun­gen des Fran­ken­bun­des sind zu sehen unter: https://​fran​ken​bund​bay​reuth​.jim​do​free​.com