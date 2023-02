Die Leit­stell Nürn­berg alar­mier­te am 5. Febru­ar 2023 auf Anfor­de­rung des Ret­tungs­dien­stes die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth zu einer Dreh­lei­ter­ret­tung in die Orts­mit­te. Auf­grund der medi­zi­ni­schen Lage war es nicht mög­lich den Pati­en­ten über eine enge Wen­del­trep­pe aus dem ersten Ober­ge­schoß zu ret­ten. Nach Ein­tref­fen an der Ein­satz­stel­le erkun­de­te der Ein­satz­lei­ter die Ein­satz­stel­le und stell­te fest, dass eine Dreh­lei­ter­ret­tung auf Grund der Platz­ver­hält­nis­se nicht mög­lich ist. In gemein­sa­mer Abspra­che mit dem Not­arzt wur­de ent­schie­den den Pati­en­ten mit­tels eines Lei­ter­he­bels auf Erd­glei­che zu ver­brin­gen. Nach­dem der Pati­ent für den Trans­port in der Schleif­korb­tra­ge gesi­chert war, wur­de die­se lang­sam mit Hil­fe zwei­er Steck­lei­ter­tei­le und ent­spre­chen­den Lei­nen zu Boden gelas­sen. Am Boden über­nahm das Ret­tungs­dienst­per­so­nal den Pati­en­ten und ver­brach­te ihn in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus. Wir wün­schen gute Besserung.