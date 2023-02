Auf­ruf zum ehren­amt­li­chen Mit­wir­ken auf der Natur­büh­ne Trebgast

Wer sich ehren­amt­lich für die Kul­tur in Ober­fran­ken enga­gie­ren möch­te, ist bei der Natur­büh­ne in Treb­gast genau rich­tig. So kann man in der aktu­el­len Sai­son selbst auf der Fel­sen­büh­ne ste­hen, denn im Gru­sel­klas­si­ker „Dra­cu­la“ von Bram Sto­ker gibt es noch freie Rol­len für weib­li­che und männ­li­che Sta­ti­sten sowie für die männ­li­che Sprech­rol­le des Johns zu besetzen.

Das Stück hat am 19. Mai 2023 Pre­miè­re, bis dahin fin­den ca. 20 Pro­ben in den Abend­stun­den oder am Wochen­en­de statt, je nach Sze­ne. Regis­seu­rin Anja Dechant-Sund­by insze­nier­te für die Büh­ne bereits erfolg­reich 2019 die „Wan­der­hu­re“ oder „Die­ner zwei­er Her­ren“ im ver­gan­ge­nen Jahr. Die Dar­stel­len­den wer­den indi­vi­du­ell von Wolf­ram Mül­ler-Broe­der mit Kostü­men aus­ge­stat­tet. Es darf nicht all zu lan­ge über­legt wer­den, dann die Pro­ben zur Gän­se­haut­ge­schich­te haben bereits begon­nen. Infos rund um das Stück gibt es unter www​.die​na​tur​bueh​ne​.de.

Auch abseits des Ram­pen­lichts auf der Büh­ne gibt es noch Mög­lich­kei­ten, sich von Mai bis August aktiv auf dem Wehlit­zer Berg ein­zu­brin­gen. So wird auf Ehren­amts­ba­sis noch Unter­stüt­zung in den Berei­chen Besu­cher­ein­lass, Kas­sen­dienst, Mas­ke, Requi­si­te und Tech­nik gesucht.

Wer Inter­es­se am Mit­wir­ken hat, mel­det sich direkt bei der Natur­büh­ne: info@​dienaturbuehne.​de.