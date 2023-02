Am Sams­tag, den 11. Febru­ar, fin­det in der Klo­ster­kir­che St. Anton eine Eucha­ri­stie­fei­er statt. Das The­ma lau­tet: „Mein Umgang mit den Gebo­ten des Herrn“. Im Anschluss an den Got­tes­dienst besteht die Mög­lich­keit der per­sön­li­chen Paar­seg­nung durch Pfar­rer Emge. Die Musik­grup­pe „Klo­ster­bä­ren“ von St. Anton fei­ert an die­sem Wochen­en­de ihr 25jähriges Bestehen und wird den Got­tes­dienst musi­ka­lisch umrah­men. Es ergeht herz­li­che Einladung!