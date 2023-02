KuKuK – Kunst und Kul­tur im Kindergarten

Stif­tung Kin­der­för­de­rung von Play­mo­bil und KS:BAM ver­kün­den Projektbeginn

Gemein­sam sin­gen, Rhyth­mus ent­decken, sich zu Musik bewe­gen, in und vor der Grup­pe in Rol­len schlüp­fen und Thea­ter spie­len, mit Kul­tur­schaf­fen­den krea­tiv sein. All das stärkt Kita-Kin­der auf viel­fäl­ti­ge Wei­se in ihrer kogni­ti­ven, emo­tio­na­len und sozia­len Ent­wick­lung, för­dert sie in ihrer Per­sön­lich­keits­ent­fal­tung und hat einen posi­ti­ven Ein­fluss auf die Sprachentwicklung.

Im Wis­sen um die­se Wir­kung hat die Stif­tung Kin­der­för­de­rung von Play­mo­bil das Pro­jekt „KuKuK – Kunst und Kul­tur im Kin­der­gar­ten“ ent­wickelt. Kul­tur­schaf­fen­de aus den Berei­chen Musik, Tanz und Thea­ter kom­men drei Jah­re lang in Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen und schaf­fen mit ent­spre­chen­den Ange­bo­ten unter­schied­li­che Sprach­an­läs­se und laden Kin­der im Vor­schul­al­ter zum Mit­sin­gen, ‑tan­zen und ‑spre­chen ein. Eben­so sol­len nach Mög­lich­keit Koope­ra­tio­nen zwi­schen Kul­tur­schaf­fen­den und dem Kita­per­so­nal geschaf­fen wer­den, um kind­ge­rech­te, künst­le­ri­sche Ver­mitt­lungs­for­men nach­hal­tig in den Kitaall­tag zu imple­men­tie­ren. Schließ­lich möch­te „KuKuK“ durch unter­schied­li­che päd­ago­gi­sche Modu­le auch eine Brücke zu den Eltern­häu­sern der Kin­der bau­en, um die in der Kita gewon­ne­nen Ein­drücke dort wei­ter wir­ken zu lassen.

Am Pro­jekt neh­men in Zusam­men­ar­beit mit dem KS:BAM, der kom­mu­na­len Koor­di­nie­rungs­stel­le für Kul­tu­rel­le Bil­dung, zehn Kitas aus Stadt und Land­kreis Bam­berg sowie neun Kulturpartner:innen aus den Berei­chen Musik, Tanz und Thea­ter teil, die sich im Som­mer letz­ten Jah­res bewor­ben und im Herbst bei zwei Aus­tausch­tref­fen ken­nen­ge­lernt haben. Der Pro­jekt­be­ginn fand am 2. Febru­ar 2023 statt.

Jede Kita-Grup­pe, bestehend aus 10–12 Kin­dern aus dem vor­letz­ten und letz­ten Kita-Jahr, die einen beson­de­ren Sprach­för­der­be­darf haben, erhält ein Ange­bot aus meh­re­ren Modu­len: An einem festen Pro­jekt­tag pro Woche kom­men erfah­re­ne Kul­tur­schaf­fen­de in die Kita und bie­ten nach­ein­an­der über rund fünf Mona­te lang meh­re­re Ein­hei­ten aus den Berei­chen Musik, Tanz und Thea­ter an. Anschlie­ßend fin­det ein fünf­tä­gi­ges Sprach­thea­ter-Modul statt, in dem die Kin­der unter thea­ter­päd­ago­gi­scher Anlei­tung ein aus­ge­wähl­tes Kin­der­buch nach­spie­len, dabei Sprach­an­läs­se schaf­fen und zum Spre­chen ange­regt wer­den. Den Abschluss bil­det ein gemein­sa­mer Thea­ter­be­such. 2024 und 2025 fol­gen wei­te­re kul­tu­rel­le Ein­hei­ten. Die ersten bei­den Jah­re wer­den voll­um­fäng­lich von der Stif­tung Kin­der­för­de­rung von Play­mo­bil finan­ziert, das drit­te Jahr sieht eine Eigen­be­tei­li­gung vor. Die Koor­di­na­ti­on vor Ort über­nimmt der KS:BAM.

Betei­lig­te Kulturpartner:innen

Ste­fa­nie Axt (Musik)

Lisan­ne Ben­dig (Musik & Theater)

Seli­na Bock (Thea­ter)

Yes­si­ca Höpfl & Team (Tanz)

Patrik Lum­ma (Musik & Theater)

Lau­ra Scha­back­er (Tanz)

Seba­sti­an Schön­mo­ser (Musik)

Johan­na Wag­ner-Zangl (Thea­ter)

Ste­fan Wolf­stei­ner (Thea­ter)

Betei­lig­te Kitas

AWO Haus für Kin­der Am Syl­va­ner­see Bamberg

Johan­ni­ter Kita Biber­ban­de Bamberg

Kin­der­gar­ten Maria Hilf Bamberg

Kin­der­gar­ten St. Gise­la Bamberg

AWO Kin­der­haus Juliushof

AWO Kin­der­haus Son­nen­schein Strullendorf

Kin­der­gar­ten Regen­bo­gen Gerach

Kita St. Anna Priesendorf

Kita St. Jako­bus Burgwindheim

SVE Don Bos­co-Schu­le Stappenbach

Über die Stif­tung Kin­der­för­de­rung von Playmobil

Die Stif­tung Kin­der­för­de­rung von Play­mo­bil wur­de 1995 von Horst Brand­stät­ter (1933–2015) gegrün­det. Er war Inha­ber der Horst Brand­stät­ter Group, zu der auch die Mar­ke PLAY­MO­BIL gehört. Ziel der gemein­nüt­zi­gen Stif­tungs­ar­beit ist es, Kin­dern und Jugend­li­chen eine gesun­de kör­per­li­che, gei­sti­ge und see­li­sche Ent­wick­lung zu ermög­li­chen. Schwer­punkt der Arbeit sind dabei die Fel­der Bil­dung, Akti­vi­tät, Krea­ti­vi­tät und Kultur.