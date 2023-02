Atze Bau­er und die Band mit Witz gastie­ren „Rock ´n‚ LOL“ am Mitt­woch, den 8. Febru­ar 2023 um 20 UHR im Fifty-Fifty.

Alle paar Jahr­hun­der­te gibt es bahn­bre­chen­de musi­ka­li­sche Ent­wick­lun­gen. Die Erfin­dung der Schal­mei gehört dazu, eben­so Maul­trom­mel und Tri­an­gel. Wäre die Ent­wick­lung moder­ner Rock- und Pop­mu­sik ohne die­se weg­wei­sen­den Instru­men­te denk­bar gewe­sen? Wohl kaum. Es han­delt sich schlicht­weg um musi­ka­li­sche Revo­lu­tio­nen. Ähn­lich ver­hält es sich mit „Atze Bau­er und die Band mit Witz“. Die­se For­ma­ti­on aus dem mit­tel­frän­ki­schen Höch­stadt an der Aisch revo­lu­tio­niert gera­de die Rock­mu­sik. Mit „Rock ´n´ LOL“ haben Band­lea­der Atze Bau­er, Jer­ry Rös­ch­mann am Bass und Eric Obst am Schlag­zeug ihre eige­ne Musik­form ent­wickelt und Höch­stadt an der Aisch inner­halb von weni­gen Mona­ten zur Welt­haupt­stadt moder­ner Unter­hal­tungs­mu­sik gemacht. „Rock ´n´ LOL“ (über­setzt: „Rock-Musik und lau­tes Lachen“) steht für humor­vol­le Tex­te, atem­be­rau­ben­de Gitar­ren-Riffs und musi­ka­li­sche Dar­bie­tun­gen mit vol­lem Ü50-Kör­per­ein­satz, die schlicht­weg Rock-Geschich­te schrei­ben. Die Lie­der der Band tra­gen poe­ti­sche Titel, wel­che selbst die Tita­nen der Dicht­kunst wie Goe­the, Schil­ler und Shake­speare rest­los erblei­chen las­sen wür­den. So gehö­ren „Unnütz“, „Ein Bier auf Hartz IV“ und „Pro­mis im Knast“ zu den sprach­li­chen Genie-Strei­chen von „Atze Bau­er und die Band mit Witz“. Trotz ihres immensen, zukünf­ti­gen Erfolgs ist die Spaß-Band über­haupt nicht abge­ho­ben oder gar durch­ge­knallt. So spie­len „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ auch in dei­ner Nähe. Nut­ze die Chan­ce. Denn die­se Revo­lu­ti­on der Rock-Musik soll­test du dir auf kei­nen Fall ent­ge­hen lassen.