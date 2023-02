Der Haupt- und Finanz­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner Sit­zung am Mitt­woch, 8. Febru­ar, um 16 Uhr, mit einem Antrag der Stadt­rats­mit­glie­der Dr. Andre­as Zip­pel (SPD) und Dr. Klaus Wührl-Strul­ler (Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen) auf Bewer­bung der Stadt Bay­reuth als „Fair-Trade-Town“. Fair-Trade-Towns för­dern den fai­ren Han­del auf kom­mu­na­ler Ebe­ne und sol­len dazu bei­tra­gen, vor Ort ein zusätz­li­ches Ange­bot zu schaf­fen, um sozia­ler, öko­lo­gi­scher und nach­hal­ti­ger zu kon­su­mie­ren. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht ein von der Bay­reuth Mar­ke­ting und Tou­ris­mus GmbH (BMTG) bean­trag­ter ver­kaufs­of­fe­ner Sonn­tag am 2. April anläss­lich der Ver­an­stal­tung „Mobi­li­täts­ta­ge“. Hier­zu muss die Stadt eine ent­spre­chen­de Rechts­ver­ord­nung erlassen.

Die Sit­zung des Haupt- und Finanz­aus­schus­ses fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.