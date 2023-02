Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Heck­schei­ben­wi­scher abgebrochen

Herolds­berg – Im Zeit­raum vom 01.02.2023, gegen 16.00 Uhr, bis zum 02.02.2023, gegen 11.00 Uhr wur­de in Groß­ge­schaidt, auf Höhe der Haus­num­mer 170, der Heck­schei­ben­wi­scher eines gepark­ten Fahr­zeugs abge­bro­chen. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­her­gang oder dem Täter geben kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel.: 09131/760514 zu melden.

Gepark­tes Fahr­zeug angefahren

Herolds­berg – Am Sams­tag, zwi­schen 17.10 Uhr und 20.30 Uhr, park­te die Geschä­dig­te ihren Pkw in der Haupt­stra­ße, vor dem dor­ti­gen Restau­rant „Mai Thai“. Als sie zu ihrem Pkw zurück­kehr­te, stell­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den an der Heck­stoß­stan­ge fest. Der Ver­ur­sa­cher war nicht mehr vor Ort und ent­fern­te sich somit uner­laubt vom Unfall­ort. Der Sach­scha­den beträgt ca. 1500 Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­her­gang oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel.: 09131/760514 zu melden.

Sach­be­schä­di­gung durch Graffiti

Bucken­hof – In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, zw. 21.00 Uhr und 09.00 Uhr, wur­de eine Haus­wand, kurz nach dem Orts­schild Bucken­hof in der Grä­fen­ber­ger Stra­ße, mit rotem Graf­fi­ti besprüht. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 500 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se, die zur Ermitt­lung der bis­lang unbe­kann­ten Täter füh­ren, nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 entgegen.