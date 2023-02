Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Jacken­dieb­stahl in Gaststätte

BAM­BERG. In einer Gast­stät­te in der Kle­ber­stra­ße wur­de zwi­schen Sams­tag, Mit­ter­nacht, und Sonn­tag­früh, 04.00 Uhr, einem Besu­cher eine graue Jacke, in der sich auch ein Hotel­zim­mer-Schlüs­sel befand, gestoh­len. Die Poli­zei geht von einem Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von 300 Euro aus.

Glas­scher­ben vor Auto­rei­fen gelegt

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag, 17.00 Uhr, und Sams­tag, 14.10 Uhr, hat ein Unbe­kann­ter vor die bei­den Vor­der­rei­fen eines schwar­zen VW Pas­sat Glas­scher­ben gelegt. Das Auto war in der Loben­hof­fer­stra­ße vor einem Wohn­an­we­sen geparkt. Die Fahr­zeug­hal­te­rin hat­te glück­li­cher­wei­se die Scher­ben ent­deckt, wes­halb an ihrem Pkw kein Scha­den ent­stan­den ist.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Sams­tag kurz nach 16.00 Uhr bemerk­te ein VW-Fah­rer in der Gau­stadter Haupt­stra­ße zu spät, dass vor ihm eine ande­re Auto­fah­re­rin nach links in die Hein­rich-Sem­lin­ger-Stra­ße abbie­gen woll­te und fuhr in das Heck des Fahr­zeu­ges. Der Unfall­ver­ur­sa­cher woll­te noch nach rechts aus­wei­chen, stieß aber gegen den Bord­stein, wes­halb der Vor­der­rei­fen am VW platz­te. Die Seat-Fah­re­rin wur­de bei dem Unfall leicht ver­letzt. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 3000 Euro geschätzt.

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Pödel­dor­fer Stra­ße auf den Ber­li­ner Ring über­sah am Sonn­tag­abend kurz nach 21.00 Uhr eine Renault-Fah­re­rin einen Rad­fah­rer, der sich durch den Sturz leicht am Schien­bein ver­letz­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

SASS­AN­FAHRT. Den rech­ten Außen­spie­gel eines Pkw, Dacia Duster, beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter zwi­schen Sams­tag­abend, 21.30 Uhr, und Sonn­tag­mor­gen, 08.30 Uhr, und rich­te­te dabei einen Scha­den von ca. 500 Euro an. Das brau­ne Fahr­zeug stand zur Tat­zeit in der Sass­an­fahr­ter Hauptstraße.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BIR­KACH. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Per­son sowie etwa 6.000 Euro Sach­scha­den kam es am Sonn­tag­mor­gen, kurz nach 9 Uhr. Eine 40-jäh­ri­ge Mitsu­bi­shi-Fah­re­rin war von Wei­her in Rich­tung Bam­berg unter­wegs, als plötz­lich zwei Rehe die Stra­ße über­quer­ten. Die Auto­fah­re­rin ver­such­te aus­zu­wei­chen und geriet dabei durch das Lenk­ma­nö­ver mehr­fach ins rech­te Ban­kett. Schließ­lich ver­lor sie kom­plett die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug, das sich auf­schau­kel­te und eine zwei Meter tie­fe Böschung hin­ab­stürz­te. Dort kam das stark beschä­digt Auto zum Ste­hen. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men barg den nicht mehr fahr­be­rei­ten Pkw. Die Fah­re­rin begab sich selbst in ärzt­li­che Behandlung.

Son­sti­ges

SCHÖN­BRUNN. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Sonn­tag­mit­tag, kurz vor 13 Uhr, ein Auto­fah­rer in der Orts­stra­ße „Trie­bäcker“. Da der Ver­dacht bestand, dass der 66-Jäh­ri­ge sein Fahr­zeug unter Alko­hol­ein­fluss führ­te, wur­de ein Alko­test durch­ge­führt. Die­ser ver­lief posi­tiv und erbrach­te einen Wert von 0,66 Pro­mil­le. Den Auto­fah­rer erwar­ten nun ein Fahr­ver­bot sowie ein Bußgeld.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Gefähr­li­ches Rechts­über­ho­len endet in Unfall

Hall­stadt. Schnell vor­an kom­men woll­te am frü­hen Mon­tag­mor­gen eine 25-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin, wel­che auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Kurz vor dem Auto­bahn­kreuz Bam­berg über­hol­te sie noch links einen Zeu­gen in sei­nem Fahr­zeug, wech­sel­te vor ihm aller­dings gleich wei­ter nach rechts auf den Pan­nen­strei­fen. Dort ver­such­te sie ver­bots­wid­rig einen Sat­tel­zug mit 61-jäh­ri­gem Fah­rer rechts zu über­ho­len. Die­ser woll­te aller­dings genau in die­sem Moment beim begin­nen­den Über­lei­tungs­ast auf die A73 in Rich­tung Nürn­berg wech­seln, blink­te und begann mit dem Fahr­strei­fen­wech­sel. Er erkann­te den auf dem Pan­nen­strei­fen hin­ter ihm her­an­na­hen­den BMW noch recht­zei­tig und brach den Abbie­ge­vor­gang wie­der ab. Auf­grund ihrer unan­ge­pass­ten Geschwin­dig­keit geriet die BMW-Fah­re­rin jedoch ins Schleu­dern, krach­te in die Außen­schutz­plan­ke und kam in der Böschung zum Still­stand. Sie wur­de dabei leicht ver­letzt, muss­te aber nicht ins Kran­ken­haus. Der BMW älte­rer Bau­art ist Total­scha­den und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf min­de­stens 5.500 Euro geschätzt.

Unver­si­chert und unter Dro­gen­ein­fluss auf dem E‑Scooter unterwegs

Bam­berg. Am Sonn­tag­abend kon­trol­lier­ten Ver­kehrs­po­li­zi­sten in Gau­stadt einen 19-jäh­ri­gen Mann, wel­cher auf sei­nem E‑Scooter unter­wegs war, da an die­sem kei­ne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht waren. Schnell wur­de klar, dass der Mann gar kei­ne Ver­si­che­rung abge­schlos­sen hat­te. Dafür zeig­te er jedoch dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Da er einen frei­wil­li­gen Dro­gen­test zu sei­ner Ent­la­stung nicht zustimm­te, war nun eine Blut­ent­nah­me obli­ga­to­risch und die Wei­ter­fahrt war been­det. Ihn erwar­tet nun zwei Straf­ver­fah­ren wegen des zurück­lie­gen­den Dro­gen­be­sit­zes und Fah­rens ohne Ver­si­che­rung, sowie ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Joints sind immer noch verboten

Bam­berg. Bei der Kon­trol­le eines 18-jäh­ri­gen Fuß­gän­gers am Sonn­tag­abend in Bahn­hofs­nä­he konn­ten Ver­kehrs­po­li­zi­sten einen Joint auf­fin­den und sicher­stel­len. Den jun­gen Mann erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Sams­tag­nacht fuhr ein 18-Jäh­ri­ger mit dem Ford Focus sei­nes 20-jäh­ri­gen Bei­fah­rers, auf der Stra­ße zwi­schen Drü­gen­dorf und Eber­mann­stadt. Auf Höhe des letz­ten Park­plat­zes vor Eber­mann­stadt lie­fen gro­ße Men­gen an Was­ser auf die Stra­ße und bil­de­ten eine Eis­flä­che. Der Fahr­an­fän­ger ver­lor die Kon­trol­le über das Fahr­zeug, kam nach links von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich. Glück­li­cher­wei­se blie­ben die bei­den Insas­sen unver­letzt, aller­dings ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Neun­kir­chen am Brand. Am spä­ten Sonn­tag­nach­mit­tag befuhr ein 48-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Neun­kir­chen am Brand in Rich­tung Rosen­bach und muss­te auf Grund von Wild­wech­sel abbrem­sen. Dies bemerk­te ein hin­ter ihm fah­ren­der 25-Jäh­ri­ger zu spät und fuhr auf das vor­aus­fah­ren­de Fahr­zeug auf. Als die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten Kon­takt zuein­an­der auf­nah­men, ergab sich für den 48-Jäh­ri­gen der Ver­dacht, dass der 25-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher unter Alko­hol­ein­fluss stand. Dar­auf ange­spro­chen, begab er sich wie­der in sei­nen Pkw und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Wäh­rend sei­ner Flucht kam der 25-Jäh­ri­ge in einer Kur­ve von der Fahr­bahn ab und ver­un­fall­te im Stra­ßen­gra­ben. Der Unfall­fah­rer, der sich zahl­rei­che Ver­let­zun­gen zuzog, belei­dig­te und bedroh­te wäh­rend sei­ner Ber­gung aus dem Fahr­zeug den ver­stän­dig­ten Not­arzt und die Ret­tungs­kräf­te. Da auch für die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten Anhalts­punk­te vor­la­gen, dass er unter Alko­hol­ein­fluss stand, wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Sein Füh­rer­schein wur­de beschlag­nahmt. Am Fahr­zeug des 25-Jäh­ri­gen ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Wei­ter­hin ver­ur­sach­te er Fremd­scha­den in Höhe von etwa 7.000.- EUR. Er muss sich nun auf Grund zahl­rei­cher Delik­te straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall mit ver­letz­tem Krad-Fah­rer – wei­te­re Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es in der Robert-Koch-Stra­ße zu einen Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein 18-jäh­ri­ger Krad-Fah­rer ver­letzt wur­de (sie­he auch Pres­se­mit­tei­lung vom 05.02.2023 „Vor­fahrt missachtet“).

Neue­sten Erkennt­nis­sen nach gibt es Unge­reimt­hei­ten bezüg­lich des unfall­ver­ur­sa­chen­den Fahr­zeug­füh­rers. Wei­te­re unbe­tei­lig­te Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls, der sich am Sams­tag gegen 16.00 Uhr an der Ein­mün­dung Robert-Koch-Stra­ße / Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße ereig­net hat, wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Eine Leicht­ver­letz­te und ca. 7.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

LICH­TEN­FELS. Eine Leicht­ver­letz­te und etwa 7.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Sonn­tag­mit­tag an der Ein­mün­dung Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße / Theo­dor-Heuss-Stra­ße ereig­ne­te. Eine 81-Jäh­ri­ge kam mit ihrem Opel aus der Theo­dor-Heuss-Stra­ße und woll­te die Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße gera­de­aus über­que­ren, um in den Pend­ler­park­platz ein­zu­fah­ren. Hier­bei über­sah sie einen Maz­da, der zeit­gleich die Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße stadt­aus­wärts befuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge, wobei die Bei­fah­re­rin des Maz­da leicht ver­letzt wurde.