Am 28.01.2023 fan­den nach drei Jah­ren Coro­na Zwangs­pau­se und nach dem Umbau des MAK-Bades wie­der die Orts­ver­bands-Mei­ster­schaf­ten der DLRG Markt­red­witz statt.

In die­sem Jahr gin­gen über 70 Starter*innen an den Start. Ein neu­er Teil­neh­mer­re­kord! In den ver­schie­de­nen Alters­klas­sen (AK) muss­ten jeweils drei Dis­zi­pli­nen im Mehr­kampf geschwom­men wer­den, wor­aus sich die End­ergeb­nis­se ermittelten.

Beim Ret­tungs­sport geht es dabei nicht um „nor­ma­le“ Schwimm­dis­zi­pli­nen son­dern um Dis­zi­pli­nen wie Hin­der­nis­schwim­men (in der Becken­mit­te ver­sperrt auf jeder Bahn ein 70 cm tie­fes Hin­der­nis­netz den Weg und muss unter­taucht wer­den), Ret­ten einer ca. 50 kg schwe­ren Pup­pe (25 m Anschwim­men und anschlie­ßend 25 m die Pup­pe ins Ziel schlep­pen), Ret­ten einer Pup­pe mit Flos­sen (die Hälf­te wird in Frei­stil mit Flos­sen ange­schwom­men und die zwei­te Hälf­te wird die Pup­pe ins Ziel geret­tet) oder „Lifes­aver“ (50 m Frei­stil mit Flos­sen und „Gurt­ret­ter“ – eine halb gefüll­te Pup­pe in den Gurt­ret­ter ein­klin­ken und die Pup­pe so wei­te­re 50 m ins Ziel retten).

Nach dem Wett­kampf fan­den sich alle Teilnehmer*innen in der Ein­gangs­hal­le des Bades zur Sie­ger­eh­rung ein. Die besten in den jewei­li­gen Alters­klas­sen konn­ten sich zu den Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaf­ten qua­li­fi­zie­ren, wel­che am 23.04.2023 eben­falls in Markt­red­witz stattfinden.

Die Plat­zie­run­gen im Einzelnen

AK 6/7 männlich:

1. Tra­ger, Daniel

2. Kowa­luk, Emil

3. Kops, Leon

AK 8 weiblich:

1. Gley, Alissa

2. Neu­bert, Lele

AK 8 männlich:

1. Pöhl­mann, Jonas

2. Thiem, Niclas

AK 9/10 weiblich:

1. Hei­ning, Magdalena

2. Tra­ger, Julia

3. Neu­bert, Benja

4. Trö­ger, Lara

5. Wink­ler, Rebekka

6. Kick, Lina Marie

7. Thie, Louisa

AK9/10 männ­lich:

1. Jetz, Linus

2. Schai­din­ger, David

3. Lip­pert, Thomas

4. Dukart, Nico

5. Hein­rich, Tim

6. Matz, Ben

AK11/12 weib­lich:

1. Kowa­luk, Zuzanna

2. Medick, Mara

3. Götz, Lina

4. Neu­bert, Jula

5. Swja­gin, Diana

6. Born, Thy­ra Fynnja

7. Hanisch, Lea

AK 11/12 männlich:

1. Phil­ipp, Maximilian

2. Berr, Louis

3. Völkl, Julian

4. Dietl, Felix

5. Kan, Leopold

6. Kon­rad, Luis

7. Rup­p­recht, Bastian

AK 13/14 weiblich:

1. Neu­bert, Nika

AK 13/14 männlich:

1. Lip­pert, Simon

2. Kaduk, Johannes

3. Tropitzsch, Till

4. Dum­ler, Nico

AK 15/16 weiblich:

1. Spiel­vo­gel, Marlene

2. Krü­ger, Lea

AK 15/16 männlich:

1. Weiß, Florian

2. Bekisch, Andreas

3. Civ­elek, Timur

4. Born, Thor­ben Fynn

AK 17/18 weiblich:

1. Fär­ber, Mia

2. Civ­elek, Tara

AK 17/18 männlich:

1. Dreß­ler, Fabian

2. Gös­chel, Lukas

AK offen weiblich:

1. Reichold, Carina

AK offen männlich:

1. Mül­ler, Vincent

2. Lowies, Nicolas

3. Korf, Justus

4. Schön­berg, Christoph

5. Reif, Fabian

6. Krau­se, Danilo

AK 25 weiblich:

1. Mei­er, Ann-Sophie

2. Kast­ner, Melanie

AK 25 männlich:

1. Schu­ster, Maximilian

2. Hein­rich, Tom

AK 30 weiblich:

1. Sei­bold, Rebecca

AK 30 männlich:

1. Exner, Tobias

2. Edel­mann, Felix

AK 35 weiblich:

1. Kowa­luk, Anna

AK 35 männlich:

1. Bach­mann, Tobias

2. Wink­ler, Sven

AK 55 weiblich:

1. Lin­ne­manns­töns, Gitta

AK 55 männlich:

1. Fieß­in­ger, Richard