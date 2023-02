Hel­go Bau­er ist neu­er Chef­arzt des Insti­tu­tes für Dia­gno­sti­sche und Inter­ven­tio­nel­le Radio­lo­gie am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge. Der 54-jäh­ri­ge über­nahm den Posten am 1. Okto­ber 2022.

Seit dem 1. Okto­ber letz­ten Jah­res ist die Chef­arzt­po­si­ti­on am Insti­tut für inter­ven­tio­nel­le und bild­ge­ben­de Dia­gno­stik am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge neu besetzt. Mit Hel­go Bau­er hat ein erfah­re­ner Radio­lo­ge die ver­ant­wor­tungs­vol­le und lan­ge vakan­te Stel­lung über­nom­men. Sei­ne Frau, Radio­lo­gin Lena Bau­er, folg­te ihm am 1. Janu­ar eben­falls an das Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge. Zuletzt lei­te­te Ober­arzt Dr. Micha­el Hutt­ner die Abtei­lung kom­mis­sa­risch. „Die Dia­gno­stik ist eine Schlüs­sel­po­si­ti­on in unse­rem Kli­ni­kum. Wir freu­en uns sehr, dass wir die­se Chef­arzt­po­si­ti­on mit Herrn Bau­er beset­zen konn­ten und dan­ken Herrn Dr. Hutt­ner für die jah­re­lan­ge, enga­gier­te kom­mis­sa­ri­sche Lei­tung“, betont Alex­an­der Mey­er, Vor­stand des Kli­ni­kum Fichtelgebirge.

Exper­te für die Radiologie

Der gebür­ti­ge Tor­gau­er Hel­go Bau­er leg­te sei­nen Fach­arzt 2005 ab. Danach ent­wickel­te er sich vom Assi­stenz­arzt zum Chef­arzt auf sei­nen ver­schie­de­nen Sta­tio­nen in meh­re­ren Bun­des­län­dern, bei pri­va­ten und öffent­li­chen Trä­gern. Zuletzt war er als Chef­arzt beim SRH Zen­tral­kli­ni­kum Suhl beschäf­tigt. Ihn reizt die Ent­wick­lung: „In mei­ner letz­ten Posi­ti­on war die Ent­wick­lung der Abtei­lung schon weit­ge­hend abge­schlos­sen. Das hat mich hier an der Posi­ti­on im Fich­tel­ge­bir­ge gereizt. Hier kann ich jetzt noch aktiv mit­ge­stal­ten und die Abtei­lung, die an bei­den Stand­or­ten zu fin­den ist, entwickeln.“

„Radio­lo­gie ein wich­ti­ges Schnittstellenfach“

„Ich ver­ste­he die Radio­lo­gie als wich­ti­ges Schnitt­stel­len­fach in einem Kran­ken­haus. Sie trägt zu jeder ande­ren Kli­nik essen­zi­el­le Dia­gno­stik und auch The­ra­pie bei. Man arbei­tet abso­lut inter­dis­zi­pli­när“ macht Hel­go Bau­er deut­lich. Die anste­hen­den Pro­jek­te, wie die Ein­füh­rung neu­er Tech­nik und die Aus­bil­dung von Nach­wuchs für die Abtei­lung, sind die Haupt­mo­ti­va­ti­on für Hel­go Bau­er gewe­sen, in das Fich­tel­ge­bir­ge zu wech­seln. „Mit den geplan­ten Inve­sti­tio­nen in Gerä­te neue­ster Gene­ra­ti­on wird das Insti­tut für Dia­gno­sti­sche und Inter­ven­tio­nel­le Radio­lo­gie am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge mit den Ent­wick­lun­gen Schritt hal­ten“, gibt der

neue Chef­arzt der Radio­lo­gie als mit­tel­fri­sti­ges Ziel aus. Gera­de im Bereich Radio­lo­gie sind regel­mä­ßi­ge Inve­sti­tio­nen in Groß­ge­rä­te not­wen­dig, denn die tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten ent­wickeln sich schnell. Durch die moder­ne Bild­ge­bung wird bei­spiels­wei­se aber auch die Schlag­an­fall­ver­sor­gung in der Regi­on immer wei­ter ver­bes­sert. Im Bereich der kli­ni­schen Dia­gno­stik pro­fi­tie­ren die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten aller am Kli­ni­kum ange­sie­del­ten Fach­dis­zi­pli­nen von Tech­nik auf dem neue­sten Stand.