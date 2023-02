Die männ­li­che Vol­ley­ball Jugend der U16 traf sich heu­te in der Hirschai­der Reg­nitz Are­na, um den ober­frän­ki­schen Mei­ster zu küren. Qua­li­fi­ziert hat­ten sich die Mann­schaf­ten des BSV Bay­reuth, SC Mem­mels­dorf und die Haus­her­ren des VC 06 Hirschaid.

In der ersten Par­tie der Mei­ster­schaft traf der Hirschai­der Nach­wuchs auf die Jungs des SC Mem­mels­dorf. Unge­fähr­det wur­de das Der­by mit 2:0 gewonnen.

Gleich im näch­sten Spiel tra­fen die Hirschai­der dann auf das favo­ri­sier­te Team aus Bay­reuth. Die Jungs des BSV waren im Lau­fe der Sai­son ungeschlagen.

Im ersten Satz erstarr­ten die VC 06 Spie­ler fast und kamen nicht ins Spiel. In der Pau­se fan­den dann das Trai­ner­duo Dani­el und Rüdi­ger Zeh anschei­nend die rich­ten Wor­te und auch die rich­ti­ge Tak­tik. Der zwei­te Satz ver­lief ganz anders. Der VC 06 Hirschaid setz­ten gute Auf­schlä­ge und Block­punk­te zum 1:1 Aus­gleich. Hoch kon­zen­triert gin­gen die Hirschai­der in den Tie­break und zeig­ten mit einem 15:9 Erfolg was in ihnen steckt. Damit hol­te sich Hirschaid vor­zei­tig den Titel zum ober­frän­ki­schen Mei­ster und die Qua­li­fi­ka­ti­on zur nord­baye­ri­schen Mei­ster­schaft am 04./05. März in Amberg.

Für unse­ren VC 06 spiel­ten: Mal­com Dou­glas, Phil­ipp Hau­ke, Simon Schramm, Anto­nio Grad, Kili­an Zeh, Mika Rink, Nevio Pre­sut­to, Ryan Back, es fehl­te Ole Müller.