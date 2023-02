Ob der Wöl­fe-Stür­mer in die­ser Sai­son noch­mals auf­lau­fen kann, ist ungewiss

Wie bereits zu befürch­ten war, hat sich Dani­el Schwam­ber­ger beim Spiel in Lands­hut am ver­gan­ge­nen Frei­tag so schwer­wie­gend ver­letzt, dass er für eini­ge Wochen aus­fal­len wird. Dani­el wur­de unglück­lich vom Puck im Gesicht getrof­fen und muss­te sich einer Ope­ra­ti­on unter­zie­hen. Wie lan­ge er tat­säch­lich nicht zur Ver­fü­gung ste­hen wird und ob er in die­ser Sai­son noch­mal auf­lau­fen kann, ist aktu­ell noch ungewiss.

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Dani­el Schwam­ber­ger einen schnel­len und kom­pli­ka­ti­ons­frei­en Hei­lungs­ver­lauf sowie eine voll­stän­di­ge Genesung!