Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Erm­reus konn­te dem ASB Wün­sche­wa­gen Fran­ken eine groß­zü­gi­ge Spen­de zukom­men lassen

Tra­di­tio­nell gibt es bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Erm­reus kei­ne Weih­nachts­fei­er nur für die Mit­glie­der, son­dern ein Weih­nachts­feu­er für alle Mit­glie­der, Bewoh­ner der Gemein­de, Gön­ner und Freun­de der Feu­er­wehr. Bei der Ver­an­stal­tung auf Spen­den­ba­sis konn­ten 2022 dann Spen­den in Höhe von 1.000 Euro für den ASB Wün­sche­wa­gen gesam­melt werden.

Der Wün­sche­wa­gen des ASB erfüllt ster­bens­kran­ken Men­schen ihre letz­ten Wün­sche, egal ob es eine Rei­se zur Papst­au­di­enz nach Rom oder der letz­te Besuch eines Kon­zer­tes ist. Aus­ge­stat­tet ist das Fahr­zeug mit einer Kran­ken­tra­ge, erwei­ter­ter Erste-Hil­fe-Aus­rü­stung, sowie Din­gen, die eine län­ge­re Fahrt damit ange­nehm machen. Ein Team zahl­rei­cher, ehren­amt­li­cher Helfer*innen, die soge­nann­ten Wunsch­er­fül­ler, berei­ten dann den Fahr­gä­sten eine letz­te gro­ße Freude.

Da der Wün­sche­wa­gen kom­plett über Spen­den finan­ziert wird, ist jeder Euro will­kom­men, der das Pro­jekt am Lau­fen hält. Des­halb haben sich auch die Vor­stands­mit­glie­der der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Erm­reus in die­sem Jahr dazu ent­schlos­sen, den Erlös aus dem Weih­nachts­feu­er die­ser tol­len Ein­rich­tung zukom­men zu las­sen. Am 4. Febru­ar 2023 konn­te der Spen­den­scheck dann fei­er­lich durch den Ehren­vor­stand Bernd Distler, 1. Vor­stand Micha­el Mei­ster und 2. Vor­stand Seba­sti­an Distler an Mei­ke Bäu­er­lein von den Wunsch­er­fül­lern des ASB Wün­sche­wa­gen über­ge­ben wer­den. Bei der Über­ga­be konn­ten die Mit­glie­der der Feu­er­wehr Erm­reus dann auch das Fahr­zeug genau unter die Lupe nehmen.