DJK zwingt den Top­fa­vo­ri­ten für die Regio­nal­li­ga in die Ver­län­ge­rung und besiegt die­sen dann mit 78:72

Erneut ohne Head­coach Milos Pet­ko­vic muss­te die DJK am spä­ten Sams­tag- abend zum Tabel­len­füh­rer TS Her­zo­gen­au­rach. Nicht ger­ne erin­ner­te man sich auf DJK Sei­te an das Hin­spiel in Eggols­heim wo der erste Anwär­ter für die Regio­nal­li­ga der DJK die Kirch­weih ver­sau­te. 45:77 ging man in Eggols­heim „baden“ und Team­ma­na­ger Oli Jäger und Capi­tän Juli­an Rop­pelt muss­ten das undank­ba­re Amt des Trai­ners über­neh­men. Hoch­mo­ti­viert und wie­der mit einem 12 Mann­ka­der begann Eggols­heim recht forsch und führ­te schnell mit 6:0. Erst in der sech­sten Minu­te ging der Tabel­len­füh­rer zum ersten mal mit 13:12 in Front und konn­te eine 24:21 Füh­rung in die erste Pau­se neh­men. Hät­te Eggols­heim nicht fünf Frei­wür­fe in der letz­ten Minu­te lie­gen las­sen, wäre auch eine Füh­rung nicht unver­dient gewesen.

Bis zur Halb­zeit lie­fer­ten sich dann bei­de Mann­schaf­ten ein Kopf an Kopf Ren­nen. Eggols­heim ging kurz­zei­tig mit einem Punkt wie­der in Füh­rung ehe der Tabel­len­füh­rer mit einem 7:0 Lauf in einer Minu­te die höch­ste Füh­rung auf 33:27 hoch­schraub­te. Eggols­heim strotz­te vor Selbst­ver­trau­en, konn­te eben­falls mit einer 8:0 Serie wie­der in Füh­rung gehen und zur Halb­zeit war mit 39:38 noch nichts ent­schie­den. Auch zu Beginn des drit­ten Abschnit­tes schenk­ten sich bei­de Mann­schaf­ten nichts und alles deu­te­te auf ein Kopf an Kopf­ren­nen hin. Zum Schluss der 30 Minu­ten schwä­chel­te aber Eggols­heim. Die erfah­re­nen ehe­ma­li­gen Regio­nal­li­ga­spie­ler Kai­ser, Übbing und Schlind­wein tra­fen wie­der stär­ker und erspiel­ten mit 55:45 einen 10 Punk­te Vor­sprung. Eggols­heim gab aber den Kampf noch nicht auf. Vier Punk­te auf DJK Sei­te und alles war wie­der drin. Hoch moti­viert, aus­ge­gli­chen und ner­ven­stark kämpf­te sich die DJK Punkt für Punkt her­an und ging erneut mit 63:61 in Front.

Nun war das Spiel nichts mehr für schwa­che Ner­ven. Eggols­heim hät­te bei einer bes­se­ren Frei­wurf­quo­te in den letz­ten Min­ten den Sack zuma­chen kön­nen, doch so kam es, dass der Tabel­len­füh­rer in der letz­ten Minu­te zum 66:66 aus­glich. An Dra­ma­tik war dann wahr­lich die Ver­län­ge­rung nicht mehr zu über­bie­ten. Her­zo­gen­au­rach leg­te mit einem Drei­er vor doch Eggols­heim roch die Über­ra­schung. Bei­de Mann­schaf­ten zeig­ten nun Ner­ven an der Frei­wurf­li­nie und in der letz­ten Minu­te führ­te Eggols­heim mit 74:72. Tops­corer der DJK Tim Ertl muss­te nun vier­mal an die Linie und ver­wan­del­te alle Frei­wür­fe zum Sen­sa­ti­ons­sieg in Herzogenaurach.

Somit bleibt Eggols­heim in die­sem Jahr noch unge­schla­gen und hat zum vier­ten Mal hin­ter­ein­an­der eine Mann­schaft besiegt die in der Tabel­le vor ihr lag. Die Aus­ge­gli­chen­heit die­ser Eggols­hei­mer Mann­schaft lässt bei wei­te­ren guten Trai­ning und kom­plet­ten Kader den ein oder ande­ren Sieg sicher­lich noch zu. Mit 14:10 Punk­ten steht man wei­ter­hin auf Platz vier der Tabel­le. Am näch­sten Wochen­en­de spielt man dann erst wie­der am Sonn­tag um 18:00 Uhr gegen Schwabach.

DJK Eggols­heim: Ertl 18, Amon 12, Drew­ni­ok 9, Wink­ler 9, Rop­pelt J 8, Rop­pelt A 7, Schul­er 5, Mein­hardt 4, Stoll­ber­ger 4, Pfi­ster 2, Frit­sche und Mönius.

Erwin Rop­pelt