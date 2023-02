HIRSCHAID, LKR. BAM­BERG. Am Mon­tag­vor­mit­tag geriet eine Woh­nung in Brand, was einen grö­ße­ren Ein­satz von Poli­zei und Feu­er­wehr zur Fol­ge hat­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt nun zur Brandursache.

Am Mon­tag­vor­mit­tag, 10 Uhr, wähl­te ein 62-Jäh­ri­ger den Not­ruf, nach­dem er das Feu­er in sei­ner Woh­nung bemerkt hat­te. Kräf­te der Poli­zei Bam­berg-Land und der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren eil­ten zum Brand­ort in der Allee­stra­ße. Inzwi­schen zogen dich­te Rauch­schwa­den auf die Stra­ße. Der 62-Jäh­ri­ge zog sich eine Rauch­gas­ver­gif­tung zu, die in einem Kran­ken­haus behan­delt wer­den muss­te. Die bei­den ande­ren Haus­be­woh­ner und ihre Haus­tie­re blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Ersten Schät­zun­gen zufol­ge bewegt sich der Sach­scha­den bei etwa 70.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat nun die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.