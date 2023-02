Arbeits­sieg in Zwickau zum Auf­takt in die RBBL2 Hauptrunde

Am 04.02.2023 rei­sten die Wag­ner­städ­ter im Zuge des 1. Haupt­run­den­spiels der 2. Bun­des­li­ga nach Zwickau. Gegen die bis­her in der Sai­son 2022/23 unge­schla­ge­nen Man­nen des RB Zwickau soll­ten die näch­sten Punk­te auf dem Weg in die RBBL2 Play­offs ein­ge­fah­ren werden.

Ent­spre­chend moti­viert und kon­zen­triert star­te­ten die Bay­reu­ther in die Begeg­nung. Im 1. Vier­tel stand die Ver­tei­di­gung der Bay­reu­ther gut. Auch erlaub­te man den Zwickau­er Spie­lern kei­ne ein­fa­chen Korb­ab­schlüs­se im Umschalt­spiel. Durch eigens schön her­aus­ge­spiel­te Angrif­fe und teils sehens­wer­te Korb­ab­schlüs­se stand nach den ersten 10 Spiel­mi­nu­ten eine 9 Punk­te Füh­rung für den RSV zu Buche.

Auch im 2. Spiel­ab­schnitt konn­te der RSV vor allem defen­siv an die hohe Inten­si­tät aus dem 1. Vier­tel anknüp­fen. Zum Ende des Spiel­ab­schnitts erhöh­ten die Zwickau­er den Druck noch ein­mal mit einer Pres­s­auf­stel­lung. Die­se führ­te tem­po­rär auch dazu, dass die Bay­reu­ther Pro­ble­me hat­ten, den Ball kon­trol­liert ins Spiel zu brin­gen. Nach klei­nen tak­ti­schen Umstel­lun­gen konn­te die Pres­se jedoch sicher über­spielt wer­den. Mit 27:36 Zäh­lern nah­men die Wag­ner­städ­ter die 9 Punk­te Füh­rung mit in die Halbzeitpause.

Dass Bas­ket­ball nicht nur sprich­wört­lich ein Spiel der Läu­fe ist, zeig­te sich im 3. Vier­tel. In die­sem Spiel­ab­schnitt gelang es den Bay­reu­thern über wei­te Strecken nicht, das schnel­le Umschalt­spiel des RB zu kon­trol­lie­ren. Dies führ­te dazu, dass man die­sen Spiel­ab­schnitt mit 18:13 Punk­ten an die Haus­her­ren abgab. (45:49 Punkte)

Gewarnt von der Lei­stungs­stei­ge­rung der rou­ti­nier­ten Zwickau­er star­te­te das Team von Spie­ler­trai­ner And­re Hopp in den let­zen Spiel­ab­schnitt. Auch hier setz­ten die bei­den Mann­schaf­ten das Spiel auf Augen­hö­he fort. Es ging förm­lich hin und her. Bei­de Teams fan­den stets die rich­ti­gen Ant­wor­ten auf die Aktio­nen des Geg­ners. In den letz­ten Spiel­mi­nu­ten ent­wickel­te sich ein wah­rer Kri­mi. Rund 1 Minu­te vor Schluss hat­te der RSV beim Spiel­stand von 60:63 gleich zwei mal die Mög­lich­keit, die Vor­ent­schei­dung an der Frei­wurf­li­nie her­bei­zu­füh­ren. Doch die bis dato von der Frei­wurf­li­nie durch­aus treff­si­che­ren Bay­reu­ther zeig­ten Ner­ven und lie­ßen gleich 4 ein­fa­che Punk­te lie­gen. Rund 3 Sekun­den vor Schluss hat­ten die Zwickau­er dann sogar noch die Mög­lich­keit das Spiel für sich zu ent­schei­den. Doch auch die­ser Wurf ver­fehl­te beim Spiel­stand von 62:63 Punk­ten den Korb. Am Ende ent­führt der RSV die Punk­te knapp aber den­noch ver­dient aus Zwickau.

Stim­me zum Spiel:

Spie­ler­trai­ner And­re Hopp: „Wir haben heu­te das erwar­te­te Spiel auf Augen­hö­he bekom­men, wel­ches wir vor­ab bereits erwar­tet haben. Zwickau ist eine gut ein­ge­spiel­te Mann­schaft, die mit viel Här­te und Inten­si­tät spielt. Ich bin sehr froh, dass wir als Team einen Weg gefun­den haben, die­se Inten­si­tät zu matchen. Am Ende haben wir etwas die Ner­ven ver­lo­ren, den­noch haben wir den Vor­sprung über die Zeit geret­tet. Wir wer­den nun wei­ter dar­an arbei­ten unser Spiel auf die­sem Niveau zu ent­wickeln. Mit Köln war­tet näch­sten Sams­tag bereits die näch­ste Auf­ga­be auf uns.“

Aus­blick:

Nach dem erfolg­rei­chen Start in die Haupt­run­de der RBBL2 war­ten nun gleich zwei Heim­spie­le auf den RSV. Am Sams­tag, den 11.02.2023 emp­fan­gen die Bay­reu­ther die 2. Gar­de der Köln 99ers. Zwei Wochen spä­ter, am 25.02.2023, bestrei­ten sie dann das Rück­spiel gegen Zwickau. Bei­de Begeg­nun­gen wer­den um 19:00 Uhr in der Turn­hal­le der Graf-Stauf­fen­berg Schu­le in Bam­berg ausgetragen.

Ergeb­nis­se & Statistiken:

PS: Wer sich das Spiel noch ein­mal anse­hen möch­te, ris­kiert einen Blick auf den You­Tube-Chan­nel des RB Zwickau. Nicht nur das Spiel, son­dern auch der Kom­men­tar war sehr unterhaltsam!

